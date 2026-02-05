دبي – بعد الزخم الكبير الذي حقّقته مرحلة الإطلاق التمهيدي، دخل مشروع "آرت هاوس هيلز – أرجان" مرحلته الرسمية في السوق، حيث تم الإعلان عن تفاصيل الأسعار، وتوزيع الوحدات، وخطط الدفع أمام المشترين والمستثمرين، وذلك في ظلّ طلب مرتفع واهتمام لافت من السوق منذ الأيام الأولى لعرض المشروع.

ويجسّد المشروع، الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى 550 مليون درهم، انتقال تراث التصميم والإبداع الذي يشتهر به فندق "آرت هاوس نيويورك" إلى إحدى المناطق السكنية الأسرع نموّاً في دبي، من خلال مفهوم سكني يركّز على العافية ويوفّر منظومة غنية بالمرافق. وهو المشروع الثالث الذي يحمل علامة "آرت هاوس" في دبي، ويتم تطويره من قبل شركة "أدان للتطوير العقاري" بالتعاون مع "كليدور"، الشريك الرسمي لعلامة "آرت هاوس" في دولة الإمارات، إلى جانب "توسكاني للتطوير العقاري".

يقود المشروع باسكارا سانتوش، مدير التطوير في "آرت هاوس هيلز"، والمعروف بخبرته الواسعة في قطاع التطوير العقاري، ما يُعزّز الثقة بالسير قُدُماً نحو تنفيذ المشروع وتسليمه بكفاءة عالية. إلى جانب مشاركة مكتب "نيو سيستم إنجنيرينغ" NSE الهندسي والتي توفّر تكاملاً بين التصميم والهندسة والتنفيذ.

والجدير ذكره أن "آرت هاوس هيلز – أرجان" هو من بين أعلى الأبراج السكنية في منطقة أرجان، ويُقدّم تجربة سكنية مدفوعة بالتصميم، ومدعومة بمنظومة متكاملة من أنماط الحياة والخدمات الصحية، تستهدف جيل المستخدمين والمستثمرين الجدد في دبي.

من المقرّر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2028. وتبدأ أسعار الشقق الاستوديو من 869,888 درهماً بمساحة متوسطة تبلغ 482 قدماً مربعة، في حين تبدأ أسعار الشقق ذات غرفة نوم واحدة من 1,307,888 درهماً بمساحة متوسطة تبلغ 850 قدماً مربعة، وأما الشقق المؤلّفة من غرفتين فتبدأ من 1,855,888 درهماً بمساحة متوسطة تبلغ 1,250 قدماً مربعة. وتُتاح المعاينات الخاصة من خلال صالة مبيعات "آرت هاوس هيلز – أرجان" الواقعة في "وينغز بوديوم" B-14 و15 في أرجان، البرشاء جنوب الثالثة، دبي.

وقد برزت منطقة أرجان ضمن المناطق السكنية الناشئة ذات الإمكانات العالية، وذلك بفضل سهولة الوصول إليها، وتطوّر بنيتها التحتية، وقربها من معالم رئيسة مثل "حديقة الزهور"، فضلاً عن مستويات الأسعار التي لا تزال دون المتوسّط العام للأسعار في دبي، والذي يبلغ نحو 1,750 درهماً للقدم المربّعة. وهذه الميزات الفريدة لا تزال تجتذب العملاء الباحثين عن نمط حياة ذي قيمة مدروسة، إلى جانب المستثمرين الذين يركّزون على فرص النموّ طويل الأمد والطلب الإيجاري المتزايد، حيث سُجّلت زيادات سنوية تراوح بين 9 و11٪ في القطاعات السكنية الرئيسة.

وفي عام 2025، سجّلت دبي معاملات عقارية بقيمة 624.1 مليار درهم، مع تجاوز معدّل النمو السكاني ألف مقيم جديد يومياً، ما أدّى إلى زيادة ملحوظة في الطلب على المشاريع السكنية الغنيّة بالمرافق في المناطق النامية.

وبحلول عام 2030، من المتوقّع أن يبلغ حجم سوق العقارات قيد الإنجاز في دولة الإمارات نحو 486.2 مليار درهم سنوياً، مع معدّل نمو سنوي مركّب يُقدّر بحوالي 8.06٪. ومع تخطّي سوق المشاريع قيد التطوير في دبي حالياً حاجز 350 مليار درهم، تعكس هذه التوقّعات مساراً واضحاً وموثوقاً لنموّ مستدام على المدى المتوسّط والطويل.

وفي هذا السياق، قال عمر غُل، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة "كليدور": "يمثّل مشروع ’آرت هاوس هيلز – أرجان‘ معياراً جديداً للحياة التي ترتكز إلى التصميم الطليعيّ والغنيّة بالمرافق في إحدى أكثر المناطق السكنية حيويّة في دبي. ويشرّفنا إطلاق علامة ’آرت هاوس‘ بالتعاون الوثيق مع ’أدان‘ و’توسكاني‘ و’إن إس إي‘، حيث نطمح إلى ترسيخ أسلوب حياة يستند إلى الإبداع والتوازن وفلسفة تصميم عالمية الطابع."

وأضاف غلام أنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدان للتطوير العقاري": "يمثّل مشروع ’آرت هاوس هيلز – أرجان‘ محطة مفصلية في مسيرة توسّع العلامة داخل دولة الإمارات، كما يُرسّخ مكانة أرجان كسوق فرعي واعد يجذب المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حدّ سواء. ويُسهم المشروع في تعزيز حضور دبي كوجهة رائدة للمساكن التي تجمع بين التصميم والرفاه، من خلال منظومة حياة متكاملة على مستويين تُقدّم تنوّعاً عميقاً وقيمة تجريبية متميّزة ضمن المنطقة."

ومن جهته، صرّح المهندس مجد الخليل، الرئيس التنفيذي لشركة "توسكاني للتطوير العقاري": "نهجنا يقوم على تقديم مرافق وخدمات فائقة الفخامة بأسعار ذكية، تضمن قيمة استثنائية لمستثمرينا. ومن خلال هذا التوجّه، نؤسّس لحضور طويل الأمد في سوق دبي العقاري. ونحن على قناعة تامة بأن ’الفخامة الذكية‘ ستكون التوجّه المقبل في القطاع العقاري بدبي."

وقال باسكارا سانتوش بونورو، الشريك ومدير تطوير مشروع "آرت هاوس هيلز – أرجان": "يجسّد المشروع فئة جديدة آخذة في البروز في سوق دبي العقاري، تجمع بين جوهر التصميم المتقدّم، والرفاه، والحياة الاجتماعية، بما يتماشى مع تطلّعات الجيل الجديد من المستخدمين. ومن شأن هذا التطوير أن يُحدث أثراً ملموساً في المشهد السكني المتطوّر بمنطقة أرجان."

مرافق ترسي معياراً جديداً في أرجان

ويوفّر مشروع "آرت هاوس هيلز – أرجان" مجموعة من أهمّ المرافق في المنطقة، حيث يضمّ مسبح "إنفينيتي" على السطح، ومسابح داخلية وخارجية، ومرافق سبا وساونا، وصالات رياضية كاملة التجهيز، ومنصّة مخصّصة لليوغا، وحديقة يابانية، ومساحات اجتماعية منسّقة، وأماكن للّقاءات الاجتماعية مصمّمة بأناقة وتتمحور حول مفاهيم الرفاه، والتفاعل، ونمط الحياة المتكامل.

حول "آرت هاوس هيلز – أرجان" Art House Hills Arjan

"آرت هاوس هيلز – أرجان" هو مشروع سكني يحمل توقيع علامة "آرت هاوس نيويورك"، ويُقدَّم إلى منطقة أرجان من قبل "أدان للتطوير العقاري" بالشراكة مع "كليدور" و"توسكاني للتطوير العقاري". يجسّد المشروع مفهوماً سكنيّاً يركّز على العافية ويقوم على دقّة التصميم.

