حقق المنتخب السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء إنجاز غير متوقع بفوزه على نظيره الأرجنتيني 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوسيل في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكانت نتيجة المباراة مفاجأة للجميع، ما جعل موقع الفيفا يصفها بأنها "مفاجأة كل العصور".

وتأهل المنتخب السعودي 6 مرات لكأس العالم، وحقق الفوز في 4 مباريات خلال تلك المنافسات الستة. وفوز السعودية على الأرجنتين هو الأول لها على منتخب أجنبي منذ عام 1994 عندما فازت على بلجيكا 1-0، بحسب الموقع الإلكتروني للمنتخب السعودي.

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب السعودية 25.2 مليون يورو، فيما تصل القيمة السوقية لمنتخب الأرجنتين 645.2 مليون يورو، أي أنها تعادل قيمة منتخب السعودية بـ 26 مرة تقريبا، بحسب موقع ترانسفير ماركت المهتم بإحصاءات كرة القدم.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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