أعلنت شركة الطاقة "مبادلة للطاقة"، يوم الاثنين، عن اكتشاف ضخم جديد للغاز في منطقة امتياز "جنوب أندامان" شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وتمتلك مبادلة للطاقة - التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي - حصة تشغيلية تبلغ 80% في منطقة امتياز "جنوب أندامان"، وهو ما يجعلها المالك لأكبر مساحة امتياز في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، يعتبر الاكتشاف الجديد للغاز، الذي وجد في البئر الاستكشافية "تانكولو-1"، هو الثاني من نوعه حيث جاء بعد أشهر قليلة من الاكتشاف الضخم في بئر "لاياران-1" الواقعة أيضا في جنوب أندامان.

وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية لبئر "تانكولو-1" تتراوح بين 80-100 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وما يزيد على ألفي برميل من المكثفات.

ومن شأن الاكتشاف الجديد إلى جانب "لاياران-1" أن يضيف كميات كبيرة للإنتاج، إذ أنه يشير إلى احتمال وجود عدة تريليونات قدم مكعب إضافية من الغاز ضمن منطقة الامتياز، وفق وكالة وام.

وتعمل مبادلة للطاقة - ومقرها في أبوظبي - في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في أكثر من 10 دول، وتتولى الشركة معظم مشاريع الاستكشاف والتطوير والإنتاج في جنوب شرق آسيا، في كل من إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، وفيتنام، وفق الموقع الإلكتروني لمبادلة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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