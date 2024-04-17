تجري شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) الإماراتية محادثات مع 3 مساهمين في مجموعة الطاقة الإسبانية "ناتورجي" بشأن استحواذ محتمل على أسهمهم في المجموعة، وفق بيان للشركة على بورصة أبوظبي يوم الأربعاء.

وتأسست (طاقة) عام 2005 في أبوظبي. وفي 2020، اندمجت الشركة مع مؤسسة أبوظبي للطاقة (ADPower)، المملوكة لشركة القابضة (ADQ) الإماراتية. وتمتلك مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.6 % من شركة (طاقة). وتوسعت الشركة في عملياتها لتشمل حاليا كندا وغانا والهند والعراق والمغرب وعُمان وهولندا والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأوضحت (طاقة)، في بيانها، أنها تجري محادثات مع شركة "كراتيريا كايكسا" الإسبانية فيما يتعلق بالتعاون المحتمل بخصوص شركة ناتورجي.

وحسب البيان، تجري (طاقة) أيضا مناقشات مع صندوقي الاستثمار المباشر "سي في سي" (CVC) و"جي آي بي" (GIP) فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على أسهمهما في "ناتورجي".

ووفق رويترز، تمتلك "كراتيريا كايكسا" حصة 26.7 % في ناتورجي. فيما يمتلك كل من "سي في سي" (CVC) و"جي آي بي" (GIP) نحو 20% لكل منهما، وفق ما أوردته رويترز الأربعاء.

وقالت الشركة إنه "في حالة حدوث مثل هذا الاستحواذ، فسيؤدي ذلك إلى تقديم عرض لجميع أسهم ناتورجي".

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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