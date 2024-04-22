وقعت الشركة العُمانية الحكومية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية بيع وشراء 800 ألف طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لشركة توتال إنرجيز الفرنسية لمدة 10 سنوات ابتداء من 2025، وفق وكالة الأنباء العُمانية الاثنين.

وتسعى سلطنة عُمان - وهي واحدة من مُصدري النفط والغاز - لتعزيز الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، والطلب الأوروبي على غاز بديل للغاز الروسي.

وتمتلك توتال إنرجيز 5.54 % من الشركة الحكومية العمانية، وفق رويترز.

ونقلت الوكالة العمانية الاثنين على منصة إكس (تويتر سابقا) أن المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو" - المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عُمان - وقعت اتفاقية استثمار مع شركة "توتال إنرجيز " لإنشاء مشروع "مرسى"، لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال في ميناء صحار، بتكلفة 1.6 مليار دولار.

ووفق رويترز، ستتولى الشركة المشتركة "مرسى" للغاز الطبيعي المسال تشغيل المشروع، وتمتلك توتال إنرجيز 80 % من الشركة فيما تمتلك شركة النفط العمانية المملوكة للدولة أوكيو الحصة المتبقية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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