التقى الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس تشينغبينغ زاو المعروف بـ سي زي مستثمرين في أبوظبي لتمويل صندوق تعافي سوق العملات المشفرة، بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر الثلاثاء.

أعلنت بينانس عن تشكيل صندوق التعافي في 14 نوفمبر، وقالت إنه سيساعد المشاريع الناجحة التي تأثرت بأزمة السيولة بعد انهيار منصة "إف تي إكس" وإفلاسها.

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ووفقا لما نقلته جلف بيزنيس ومقرها دبي عن بلومبرغ، عقد زاو، وفريقه اجتماعات مع مستثمرين الأسبوع الماضي، بما في ذلك مؤسسات تابعة لمستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، الذي بحسب بلومبرغ يشرف على إمبراطورية مالية كبيرة.

وخلال حضوره مؤتمر أسبوع أبوظبي المالي في أبوظبي قال زاو، إن بينانس ستعلن عن تفاصيل أكثر بشأن الصندوق في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى اهتمام واضح في سوق الأصول المشفرة بالصندوق.

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ونقلت الوكالة عن متحدث باسم بينانس، إن اجتماعات زاو في أبوظبي ركزت على الجوانب التنظيمية العالمية العامة ودور الجهات التنظيمية في الشرق الأوسط في عالم الكريبتو.

وغرد زاو على حسابه في تويتر الأربعاء أن الصناعة ستتعافى بسرعة وتصبح أقوى.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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