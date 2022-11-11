قالت منصة العملات المشفرة FTX في بيان يوم الجمعة، إنها ستبدأ إجراءات إفلاس المجموعة في الولايات المتحدة، وسيتنحى الرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد، بعد أزمة سيولة فيها أدت إلى تدخل المنظمين في جميع أنحاء العالم.

تمر منصة "إف تي إكس" - واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية - بأزمة سيولة هائلة هوت بعملتها، "إف تي تي"، الثلاثاء الماضي بأكثر من 75% في يوم واحد، بحسب بلومبرغ عن بيانات كوين ديسك، المتخصص في العملات الرقمية.

وتراجعت "بينانس" أكبر منصة لتداول العملات الرقمية من حيث الحجم، عن عملية الاستحواذ على عمليات منافستها منصة "إف تي إكس"، مرجعة ذلك إلى عملية الفحص النافي للجهالة والتقارير الصحفية بشأن سوء إدارة أموال العملاء بـ"إف تي إكس".

وقبل ذلك كانت شركة "بينانس" لتداول العملات الرقمية قد وقعت خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على أغلب عمليات منصة "إف تي إكس" لتغطية أزمة سيولة تمر بها الأخيرة، بحسب ما قاله تشانغبينج تشاو الرئيس التنفيذي لبينانس يوم الثلاثاء على تويتر.

وقالت "إف تي إكس" في بيان يوم الجمعة إن "إف تي إكس" وصندوق تداول العملات المشفرة التابع لها Alameda Research وحوالي 130 شركة أخرى تابعة لها بدأت إجراءات طوعية بشأن الإفلاس بموجب الفصل 11 في ولاية ديلاوير.

وتم تعيين جون جاي راي، رئيس تنفيذي للشركة، بعد استقالة فرايد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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