اهتمام واضح من العاملين في سوق الأصول المشفرة بصندوق تعافي الصناعة الذي أعلنت عنه بينانس حديثا، بحسب ما قاله تشينغبينغ زاو، المعروف بسي زي، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة الأكبر في العالم، بينانس، الأربعاء بدون تفاصيل.

وأعلنت بينانس في بيان الإثنين تشكيل صندوق لتعافي الصناعة بعدما ضربت أزمة إفلاس بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" - التي تعد من أكبر بورصات العملات المشفرة - سوق الكريبتو، وأوضحت أنه سيساعد المشاريع الناجحة التي تاثرت بأزمة السيولة.

وأضاف سي زي خلال مؤتمر أسبوع أبوظبي المالي المنعقد في أبوظبي - أن بينانس ستعلن عن تفاصيل أكثر بشأن الصندوق في الأسابيع القادمة.

وذكر أن العملات المشفرة "لا تحتاج لإنقاذ" وستكون بخير مؤكدا إن بينانس لديها مستوى صحي من الاحتياطيات.

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(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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