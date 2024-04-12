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تخطت أسعار الذهب يوم الجمعة مستوى 2,400 دولار للأوقية، وهو الأعلى على الإطلاق للمعدن النفيس ليتجه الذهب صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع مع زيادة الإقبال على حيازته.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب الجمعة 2.9% لتصل إلى 2,442.3 دولار. وعلى أساس سنوي، فقد ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 16.5% هذا الأسبوع.

وفي ظل الزخم الذي يتلقاه الذهب، ارتفعت أسعار معادن أخرى بما في ذلك البلاتين الذي بلغ الجمعة مستوى ألف دولار للأوقية، وهو الأعلى في أربعة أشهر، قبل أن يتراجع.

ما الأسباب؟

ساهمت مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية في زيادة الإقبال على حيازة الذهب وهو ما بدوره أدى إلى الارتفاع الكبير في أسعاره مؤخرا مع زيادة الطلب.

الوضع الجيوسياسي

أبرز هذه العوامل هي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ تتزايد المخاوف مؤخرا من التصعيد بين إيران وإسرائيل، في ظل توعد إيراني بالرد على هجوم على مجمع سفارتها في دمشق وقع أول أبريل الجاري وأسفر عن مقتل قائد عسكري كبير وستة آخرين من كبار الضباط.

وفي حين لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، تتهم طهران تل أبيب بالوقوف خلفه.

وقال البيت الأبيض إن هجوم إيراني وشيك على إسرائيل هو تهديد حقيقي وممكن، مضيفا أن الولايات المتحدة تلتزم بالدفاع عن إسرائيل، بحسب وكالة رويترز.

وفي ظل المخاوف من تصاعد التوترات نصحت دول -منها فرنسا وروسيا- رعاياها بتجنب السفر إلى بلدان بالشرق الأوسط، هي إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ويصاحب حالة الغموض الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في العادة زيادة إقبال المستثمرين على شراء الذهب بوصفه ملاذ آمن نظرا لقدرته على أن يظل مُخزن موثوق للقيمة.

الفائدة والتضخم

ومن العوامل التي قد تكون ساهمت أيضا في ارتفاع أسعار الذهب هو توقع المستثمرين بأن الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة قريبا، وهو ما دفعهم إلى زيادة شراء الذهب.

وعندما تنخفض أسعار الفائدة، تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع، حيث تصبح سبائك المعدن النفيس أكثر جاذبية من الأصول المدرة للدخل مثل السندات، لكن هذا لا يحدث دائما، فأحيانا تزيد أسعار الذهب مع ارتفاع الفائدة إذ كان هناك حالة من الغموض سائدة.

ويعتبر المستثمرون أيضا الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، ويراهنون على أن السبائك ستحتفظ بقيمتها عندما ترتفع الأسعار.

كما أن توقع تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الوقت القريب بددته بيانات التضخم في أمريكا التي ظهرت الأسبوع الماضي، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي في مارس الماضي، إلى 3.5% من 3.2% في فبراير، وهو ما كان أعلى من التوقعات.

وكان الفيدرالي الأمريكي قرر في مارس 2024، تثبيت أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و 5.5% للمرة الثانية في 2024. ويستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل. وثبت الفيدرالي الأمريكي في مارس أيضا توقعاته لمتوسط أسعار الفائدة خلال 2024 عند 4.6%، وهو ما يعني أنه سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال العام الجاري.

ومن شأن ارتفاع التضخم أن يجبر البنك المركزي على الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول لكبح ارتفاع الأسعار، وهو ما بدوره يرفع على الشركات تكلفة الاقتراض للتوسع في أعمالها، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ نمو الاقتصاد.

النفط

وفي السياق نفسه، فقد يكون ارتفاع أسعار النفط عامل لزيادة أسعار الذهب، إذ أن أسعار النفط المرتفعة تثير المخاوف بشأن ارتفاع التضخم -خاصة في الولايات المتحدة- وهو ما يرفع بدوره أسعار الذهب، إذ يعتبر المعدن وسيلة للتحوط من التضخم.

وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مع صعود خام برنت 2.7% إلى 92.16 دولار للبرميل، وارتفاع خام غرب تكساس الوسيط 3% إلى 87.55 دولار للبرميل.

احتياطيات البنوك المركزية

سبب آخر قد يكون ساهم في المستوى التاريخي لأسعار الذهب، هو سعي البنوك المركزية -بقيادة الصين- لزيادة مشترياتها من الذهب لتعزيز احتياطياتها بهدف تخفيف الاعتماد على الدولار الأمريكي. ويؤدي هذا التحرك للبنوك المركزية -بما في ذلك الهندي والتركي- إلى زيادة الطلب على الذهب وهو ما بدوره يرفع الأسعار.

ويرى محللون أن الدولار الأمريكي أصبح أقل جاذبية بشكل متزايد للبنوك المركزية التي ترغب في تقليل الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة.

عامل أطول أمدا

في حين أن العوامل السابقة المتمثلة في المخاوف الجيوسياسية، والتضخم، واحتياطيات البنوك المركزية، وأسعار الفائدة، هي الأكثر بداهية عندما يتعلق الأمر بأسباب ارتفاع أسعار الذهب، إلا أن هناك عامل آخر مؤثر أطول أمدا وأقل وضوحا للعيان، وهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمعة في نوفمبر 2024.

وتسبب الانتخابات الرئاسية حالة من الغموض مع ترقب لانتماء الفائز بالرئاسة لأي الحزبين الديمقراطي أم الجمهوري، وما سيتبعه من تغير في السياسات في ظل توجه حزب المرشح الفائز، وهو ما يلقي بظلاله بدوره على أسعار الذهب.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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