ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال فبراير 2024 إلى 3.2% من 3.1% في يناير الماضي، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء.

وجاء ذلك أعلى من توقعات رويترز البالغة 3.1% فيما يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) للاجتماع نهاية مارس الجاري.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر في يناير 2024، تثبيت أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و 5.5%.

ويستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم خلال فبراير إلى 0.4%، في حين سجل 0.3 % في الشهر السابق له.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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