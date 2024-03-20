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قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء، في ثاني اجتماعاته في 2024، تثبيت أسعار الفائدة لتظل عند قمتها الحالية في نطاق بين 5.25% و5.50%.

وتثبيت أسعار الفائدة جاء متماشيا مع غالبية التوقعات، وهي المرة الثانية على التوالي خلال عام 2024 التي يثبت فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة بإجماع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفق بيان للجنة السياسات النقدية الأربعاء.

القرار أتى بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل طفيف -خلافا لتوقعات باستقراره- خلال فبراير 2024 إلى 3.2% من 3.1% في يناير الماضي، وذلك بعدما كان تباطأ في يناير مقارنة بديسمبر.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال للمشرعين، في وقت سابق من مارس الجاري، إن البنك يحتاج إلى ثقة أكبر في أن التضخم ينخفض على نحو مستدام صوب هدفه البالغ 2%.

ووفق توقعات سابقة للفيدرالي، فمن المحتمل أن يخفض المركزي الأمريكي الفائدة الأساسية ثلاث مرات خلال عام 2024 لتصل إلى 4.6% مع نهاية العام.

وفي العام الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في 4 اجتماعات هي يونيو، وسبتمبر، ونوفمبر، وديسمبر، وذلك بعد جولة تاريخية من تشديد السياسة النقدية بدأها في مارس 2022 في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وإلى جانب ارتفاع التضخم في فبراير، فقد زاد أيضا معدل البطالة في أمريكا خلال الشهر نفسه إلى 3.9% من 3.7% سجلها في يناير السابق له.

وقالت لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي الأمريكي، في بيانها الأربعاء، إن "التوقعات الاقتصادية غامضة"، وإنها ستظل "حذرة للغاية لمخاطر التضخم".

توقعات للاقتصاد الأمريكي

رفع الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري ولعام 2025 من توقعاته السابقة في ديسمبر الماضي.

وأصبح معدل النمو المتوقع لعامي 2024 و2025 هو 2.1% و2% على التوالي من 1.4% و1.8% سابقا.

وخفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته لمعدل البطالة في أمريكا خلال العام الجاري من 4.1% في توقعات ديسمبر إلى 4%. وأبقى على توقعاته لمعدل البطالة في 2025 كما هي دون تغيير عند 4.1%.

وثبت الفيدرالي توقعاته لمعدل التضخم خلال عام 2024 عند 2.4%، لكنه رفع توقعاته للتضخم في العام المقبل إلى 2.2% من 2.1% في توقعات ديسمبر الماضي.

كما ثبت الفيدرالي توقعاته لمتوسط أسعار الفائدة المتوقع خلال 2024 عند 4.6% كما في توقعات ديسمبر، وهو ما يعني أنه سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال العام الجاري.



وتظهر توقعات الفيدرالي خفض لأسعار الفائدة بحوالي 75 نقطة أساس في 2025 لتصل إلى 3.9%، وهي أعلى من 3.6% في توقعاته في ديسمبر الماضي.

بنوك خليجية

في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي الأربعاء، قررت بنوك مركزية خليجية الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية لديها دون تغيير هي الأخرى، إذ تربط معظم البنوك الخليجية عملتها بالدولار وعادة ما تتخذ نفس قرار الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة الرئيسية.

ومن بين البنوك الخليجية التي أعلنت تثبيت أسعار الفائدة الأربعاء مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي القطري.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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