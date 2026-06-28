تستهدف الحكومة المصرية قيد نهائي لـ 4 شركات وطرحها في البورصة المصرية بحلول ديسمبر المقبل، وفق هاشم السيد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة لزاوية عربي، على هامش مؤتمر بالقاهرة الأحد.

وقيدت الحكومة حتى الآن 20 شركة تابعة لها في البورصة المصرية قيد مؤقت من قطاعات متنوعة بينها 3 شركات من قطاع البترول، ولا تزال الحكومة تستهدف قيد نحو 10 شركات أخرى بينها 7 شركات بترولية.

"احنا مستهدفين ان احنا نجهز 4 شركات ندخلهم يقيدوا قيد نهائي ويبدأ الطرح والتداول عليهم،" وفق السيد، مشيرا إلى أن هذا مستهدف بحلول الشهر الأخير من العام، رافضا الإفصاح عن أسماء الشركات.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وردا على سؤال عن إن كانت هذه الشركات ستدخل البورصة عن طريق طرح عام أولى أو إدراج مباشر قال السيد: "طرح، أكيد طرح".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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