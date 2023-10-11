أعلنت البورصة المصرية يوم الأربعاء، تلقيها طلب الشطب الاختياري لـ 24 مليون سهم من شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) تنفيذا لقرار مجلس إدراة الشركة.

وتأسست باكين عام 1958، وتعمل في مجال صناعة الدهانات وأحبار الطباعة، وتقول الشركة إنها صاحبة أكبر حصة سوقية في سوق الدهانات المصرية، وأصبحت شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية مالكة لأغلبية الشركة بعد استحواذ في مايو الماضي مقابل 770.5 مليون جنيه (24.9 مليون دولار).

وأعلنت شركة الأصباغ نيتها لشطب باكين من البورصة، لكنها لم تتمكن من شراء 100% من أسهم الشركة وهو ما جعل تنفيذه بحاجة إلى مزيد من الإجراءات.

وفي سبتمبر الماضي، وافق مجلس إدارة باكين على شطب قيد أسهم الشركة في البورصة المصرية شطب اختياري على أن يتم شراء أسهم المساهمين المتضررين و/أو المعترضين على الشطب الاختياري بذات سعر عرض شراء الأصباغ الإماراتية وهو 39.80 جنيه للسهم.

ووفق بيان البورصة الأربعاء، جاري استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عمليات شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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