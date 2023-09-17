وافق مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين المصرية على شطب قيد أسهم الشركة في البورصة المصرية شطب اختياري، وفق إفصاح من الشركة للبورصة المصرية يوم الأحد.

وكان شطب أسهم الشركة من البورصة رغبة أفصحت عنها شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية التي استحوذت على غالبية أسهم باكين في مايو الماضي مقابل 770.5 مليون جنيه (24.9 مليون دولار)، لكن شركة الأصباغ لم تتمكن من شراء 100% من أسهم باكين وهو ما جعل تنفيذه بحاجة إلى مزيد من الإجراءات.

ووفق إفصاح باكين الأحد، فسوف يتم شراء أسهم المساهمين المتضررين و/أو المعترضين على الشطب الاختياري بذات سعر عرض شراء الأصباغ الإماراتية وهو 39.80 جنيه للسهم.

وتأسست باكين عام 1958، وتعمل في مجال صناعة الدهانات وأحبار الطباعة، وتقول الشركة إنها صاحبة أكبر حصة سوقية في سوق الدهانات المصرية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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