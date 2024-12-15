تراجع سعر سهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية في أول أيام تداوله في بورصة مسقط الأحد، لأقل من سعر الاكتتاب.

وبدأ التداول على السهم الأحد، بدلا من تاريخ 12 ديسمبر، الذي سبق أن توقعه الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع زاوية عربي في وقت سابق.

ووصل سعر السهم الأحد إلى 107 بيسة عُمانية (0.28 دولار) منخفض من سعر الاكتتاب البالغ 111 بيسة (0.29 دولار) بنسبة 3.6%.

جمع طرح أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية لنحو 1.7 مليار سهم مثلت 49% من أسهمها للاكتتاب، نحو 188 مليون ريال عُماني (نحو 488.5 مليون دولار) بقيمة سوقية للشركة عند الإدراج نحو 384 مليون ريال عُماني (998 مليون دولار).

وأوكيو للصناعات الأساسية - التي تنتج الميثانول والأمونيا والغاز البترولي المسال - رابع شركة تابعة لمجموعة أوكيو للطاقة الحكومية يتم إدراجها في سوق مسقط، والثانية هذا العام بعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج.

وشهد سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج، التي أُدرجت نهاية أكتوبر الماضي كأكبر طرح عام أولي في السلطنة، تراجعا في أول أيام تداوله أيضا بضغط من تقلبات أسعار النفط حينها.

وبلغ سعر سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج الأحد نحو 302 بيسة عُمانية وهو أقل أيضا من سعر الاكتتاب الذي كان 390 بيسة للسهم.

للمزيد: مُحدث: تحليل سريع - معنويات سوق النفط تضغط على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية في أول يوم تداول وتوقعات بتعافي قريب

وتنتعش الطروحات العامة الأولية في عُمان بدعم من خطة جهاز الاستثمار العُماني الحكومي للتخارج من أصول.

ويتوقع أن تشهد بورصة مسقط 3 طروحات عامة أولية في قطاعات غير نفطية، العام المقبل، بخلاف توقعات بطرح أوكيو للطاقة وحدات إضافية، حسب هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، لزاوية عربي سابقا.

للمزيد: خاص- الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط يتوقع 3 طروحات عامة أولية في قطاعات غير نفطية خلال 2025

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا