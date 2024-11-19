قال خالد العاصمي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية لزاوية عربي، إن بدء تداول سهم الشركة في بورصة مسقط سيكون يوم 12 ديسمبر المقبل.

تحدث العاصمي مع زاوية عربي في مقابلة فيديو الثلاثاء تنشر كاملة في وقت لاحق.

وسيبدأ الاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة التابعة لمجموعة أوكيو للطاقة الحكومية يوم 24 نوفمبر الجاري وحتى 1 ديسمبر المقبل، بنطاق سعري بين 106 و 111 بيسة عُمانية للسهم الواحد ( 0.28 و 0.29 دولار).

"أوكيو للصناعات الأساسية تعتزم طرح ما يقارب من 1.7 مليار سهم في بورصة مسقط (أي 49% من أسهمها).. تمثل ما قيمته تقريبا نصف مليار دولار.. والطرح في بورصة مسقط راح تكون في تاريخ 12 ديسمبر،" وفق العاصمي.

وتقسم أسهم الطرح على الأفراد بنسبة 40% والمستثمرين الرئيسيين 30% والمؤسسات 30%، وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد نهاية اكتتاب المؤسسات بداية ديسمبر.

ستكون أوكيو للصناعات الأساسية - التي تنتج الميثانول والأمونيا والغاز البترولي المسال - رابع شركة تابعة لمجموعة أوكيو للطاقة الحكومية يتم إدراجها في سوق مسقط، ويتوقع أن يجمع الطرح ما يصل إلى 490 مليون دولار.

وسبق أن طرحت المجموعة هذا العام، أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تم تقييمها عند 8 مليار دولار وجمعت نحو ملياري دولار كأكبر طرح عام أولي في السلطنة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا