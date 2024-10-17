يُتوقع أن يتداول سهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية في بورصة مسقط يوم 28 أكتوبر الجاري، بعد أن شهد الاكتتاب في الطرح العام الأولي طلب قوي، جعله أكبر طرح عام أولي في عُمان، وفق بيان صحفي حصلت زاوية عربي على نسخة منه.

طرحت الشركة التي تأسست في 2009 والتابعة لمجموعة أوكيو للطاقة العُمانية الحكومية، نحو 2 مليار سهم تمثل 25% من رأسمالها، وامتد الاكتتاب من 30 سبتمبر الماضي، وحتى 9 أكتوبر للأفراد، و10 أكتوبر للمؤسسات، مع ميزة خصم نسبتها 10% للأفراد العُمانيين.

وتنشط الطروحات الأولية في منطقة الخليج وسط منافسة بين الأسواق لاستقطاب الاكتتابات، فيما تسعى عُمان وهي واحدة من مُصدري النفط والغاز وعضو في أوبك بلس للتوسع وتعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي.

ويأتي الطرح ضمن خطة جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات. وسبق أن طرحت مجموعة أوكيو للطاقة شركتين تابعتين للاكتتاب العام الماضي هما: أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز.

تفاصيل أكثر

- حددت الشركة سعر الطرح النهائي عند 390 بيسة عُمانية عند الحد الأقصى للنطاق السعري الذي كان بين 370 و 390 بيسة.

- جمع الطرح أكثر من 780 مليون ريال (2.03 مليار دولار) قبل احتساب الخصم للأفراد العُمانيين.

- بلغ حجم الطلب الإجمالي على الأسهم المطروحة 2.1 مليار ريال (5.4 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين.

- يعد الطرح أكبر طرح عام أولي ببورصة مسقط وأكبر طرح عام في تاريخ السلطنة، وأكبر طرح عام أولي في دول الخليج هذا العام حتى تاريخه.

- ستبلغ القيمة السوقية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج عند الإدراج نحو 3.12 مليار ريال (ما يعادل 8.1 مليار دولار) لتصبح أكبر شركة في بورصة مسقط من حيث القيمة السوقية ما يمثل نحو 25% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

- يتوقع بدء التداول على أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في 28 أكتوبر الجاري.

- ستحتفظ مجموعة أوكيو للطاقة الحكومية بحصة 75% من أوكيو للاستكشاف والإنتاج بعد الطرح.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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