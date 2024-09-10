قد تجمع مجموعة أوكيو للطاقة العُمانية الحكومية، نحو 2 مليار دولار، من الطرح العام الأولي لشركتها أوكيو للاستكشاف والإنتاج، وهي ثالث شركة تطرحها للاكتتاب في بورصة مسقط.

أعلنت المجموعة في بيان، عزمها طرح حصة تصل إلى 25% من شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج دون تفاصيل عن التسعير أو تقييم الشركة. ويُتوقع أن يبدأ الاكتتاب في سبتمبر، وإدراج الشركة في أكتوبر المقبل.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر أن الشركة تتطلع أن يجمع الطرح - الذي قد يكون الأكبر على الإطلاق في السلطنة - حوالي 2 مليار دولار، مع تقدير قيمة الشركة بنحو 8 مليار دولار.

تنشط الطروحات الأولية في منطقة الخليج بعد خمول الصيف وسط منافسة بين الأسواق لاستقطاب الاكتتابات، فيما تسعى عُمان وهي واحدة من مُصدري النفط والغاز وعضو في أوبك بلس للتوسع وتعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي.

فيما يأتي الطرح المزمع ضمن خطة جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات. وسبق أن طرحت المجموعة شركتين تابعتين للاكتتاب العام الماضي هما: أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز.

عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج، والطرح

(وفق بيانات الشركة)

- تأسست أوكيو للاستكشاف والإنتاج في 2009.

- لديها الحق في ممارسة حقوق المشاركة في مشاريع النفط والغاز بمجرد الإعلان عن الجدوى التجارية. وهي الشركة الوحيدة التي منحتها الحكومة هذا الحق.

- يشكل إنتاج الشركة 14% تقريبا من إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من النفط والغاز والمكثفات خلال العام.

- تمتلك الشركة 14 منشأة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

- تم تعيين بنك إتش إس بي سي HSBC وناتكسيس وبنك الاستثمار العُماني وبنك صُحار الدولي كمنسقين مشتركين للطرح، وتعيين بنك صُحار الدولي كمدير إصدار.

- يتوقع أن يبدأ الاكتتاب خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

- سيخصص 60% من إجمالي الأسهم المطروحة للمؤسسات، في حين سيخصص 40% للأفراد.

- يتوقع أن تُدرج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في أكتوبر المقبل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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