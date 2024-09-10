وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية الضرورية، سوف يُتيح هذا الطرح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان.

يُتوقّع أن يبدأ الاكتتاب في سبتمبر 2024 بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية.

ومن المتوقع أن تُدرج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في أكتوبر 2024.

مسقط، سلطنة عُمان: تعلن أوكيو للاستكشاف والإنتاج، أكبر شركة متخصصة في أعمال الاستكشاف والإنتاج في سلطنة عمُان، والشركة الوحيدة المملوكة للحكومة بالكامل المتخصصة في أعمال الشق العلوي للنفط والغاز، اليوم عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في بورصة مسقط ("البورصة").

تم تعيين بنك إتش إس بي سي (HSBC) وناتكسيس وبنك الاستثمار العُماني وبنك صُحار الدولي كمنسقين مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، وتم تعيين بنك صُحار الدولي كمدير إصدار.

يُعد هذا الطرح فرصة هامة للمستثمرين للمشاركة في واحدة من أهم ثلاث شركات منتجة للنفط والغاز والتي تمتلك من أكبر الاحتياطيات في سلطنة عُمان. وشهدت الشركة نموًا ملحوظًا حيث ارتفع متوسط إنتاجها اليومي بمقدار 14ضعف تقريبًا منذ تأسيسها في عام 2009 وحتى عام 2023. أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي الشريك المثالي لشركات النفط والغاز الدولية، فهي بمثابة بوابة لشركات النفط والغاز العالمية التي تعمل على استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في سلطنة عُمان.

تستفيد الشركة من المزايا التنافسية لسلطنة عمان ، والتي تشمل: (1) موقعها الاستراتيجي في منطقة غنية بالهيدروكربونات على مقربة من طرق الشحن والمراكز اللوجستية العالمية، و(2) ما يتمتع به قطاع النفط والغاز من تطور وتنمية، و(3) بيئة تشغيلية مستقرة وفرص واعدة في القطاع تجذب العديد من المستثمرين، و(4) حرص الحكومة العمانية على تشجيع الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالغاز بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي وتحسين قيمة الهيدروكربونات، و(5) الإطار المالي والتنظيمي التنافسي الذي يدعم قطاع الهيدروكربونات.

تمتلك الشركة سجل إنجازات حافل بتحقيق القيمة المضافة والنمو المستدام؛ ويدعم هذه المكانة الاستثنائية ما تمتلكه الشركة من تدفقات نقدية قوية وهيكل رأسمال فعّال يعزز نموها الذاتي ويضمن للمساهمين الحصول على عوائد جذابة.

تعليقًا على إعلان شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج نيتها طرح أسهمها للإدراج في البورصة، قال أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: يشكل طرح نسبة من أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في البورصة، خطوة جديدة ضمن ترجمة خطط جهاز الاستثمار العماني للتخارج من بعض أصول الشركات الحكومية، خاصةً أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاحنا في طرح الاكتتاب لشركتين تملكهما المجموعة؛ هما أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وما حققه هذا الطرح من إقبال كبير؛ الأمر الذي يعمل على بلورة توجهات حكومة سلطنة عمان بتسريع سياسات التنويع الاقتصادي ‏وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز تنمية الاقتصاد الوطني.​

​وكواحدة من شركات مجموعة أوكيو الذراع الاستثمارية للحكومة في قطاعات النفط والغاز والصناعات البترولية، تتبوأ أوكيو للاستكشاف والإنتاج مكانة رائدة في تعظيم القيمة من الموارد الطبيعية لسلطنة عمان؛ حيث تعمل الشركة على الاستفادة من أصولها ذات القيمة العالية وخبراتها العالمية.​

​وتسعى أوكيو للاستكشاف والإنتاج إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة والاستدامة، من خلال زيادة إجمالي الإنفاق داخل سلطنة عمان؛ بحيث تتمحور مبادرات القيمة المحلية المضافة حول تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المجتمع المحلي.

وأضاف أحمد الأزكوي، الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج:

يسعدنا أن نعلن، عن نية أوكيو للاستكشاف والإنتاج طرح أسهمها في بورصة مسقط. لقد بذلنا كل ما في وسعنا، منذ التأسيس، من أجل تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتنا في قطاع الطاقة كمشغل مسؤول وشريك معتمد للشركات العالمية والمحلية في قطاع النفط والغاز. الجدير بالذكر أن الابتكار والإصرار يشكلان جوهراً استراتيجياً للاستدامة الاقتصادية للشركة، فهما بمثابة نقطة الانطلاق لبناء الشركة التي نعلن الآن عن طرح أسهمها للاكتتاب العام. أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي شريك موثوق لـ(13) من الشركات العالمية، ونسبة إنتاج قياسية بلغت حوالي 14 ضعف في حجم الإنتاج منذ التأسيس. ونعتز كوننا الشركة الرائدة في القطاع بمكانتنا الراسخة في السوق التي تمكننا من تحقيق النمو المستدام. تتوافق أهدافنا الاستراتيجية مع رؤية عُمان 2040، حيث نركز على استثمار الموارد في البلاد ودعم التحول في مجال الطاقة. ندرك أيضًا أن تحفيز الاقتصاد المحلي هو محور مبادراتنا نحو تحقيق الاستدامة، والتي تشمل تطوير المواهب المحلية وتعزيز مشاريعنا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. وبدورنا نواصل مسيرة نمونا الراسخة، وندعو المستثمرين للانضمام إلينا في هذه المحطة الواعدة في رحلة نجاحنا.

تفاصيل الطرح

تعتزم أوكيو ش.م.ع.م ("أوكيو" أو "المساهم البائع") طرح ما يصل إلى 25% من أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في البورصة، فيما تحتفظ الشركة والمساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب حسب تقديرهم الخاص، ومع مراعاة القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية. سوف تظل 75% على الأقل من الأسهم مملوكة لشركة أوكيو بعد الطرح مباشرةً.

جميع الأسهم المصدرة للمساهم البائع أسهمٌ عادية قائمة، فالشركة لن تتلقى أي عوائد من بيع الأسهم في الطرح، والتي سيتم دفعها بالكامل للمساهم البائع. كذلك، سوف يتحمل المساهم البائع تكاليف الطرح.

هذا الطرح متاح ضمن شريحتين للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان والمستثمرين المؤسسين المؤهلين والمستثمرين الآخرين من بعض الدول ("مستثمري الفئة الأولى") والمستثمرين الأفراد في سلطنة عمان ("مستثمري الفئة الثانية"). سوف يُجرى الطرح بطريقة معتمدة من هيئة الخدمات المالية، على أن يتم طرح الأسهم بالتزامن

طرح الفئة الأولى (الشريحة المؤسسية) ويشمل 60% من إجمالي الأسهم المطروحة، وهو متاح للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عُمان والمستثمرين المؤسسين المؤهلين والمستثمرين الآخرين من بعض الدول، والذي من المتوقع أن يتم تخصيصه على أساس تناسبي بالنسبة لحجم طلب المستثمرين.

ويشمل 60% من إجمالي الأسهم المطروحة، وهو متاح للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عُمان والمستثمرين المؤسسين المؤهلين والمستثمرين الآخرين من بعض الدول، والذي من المتوقع أن يتم تخصيصه على أساس تناسبي بالنسبة لحجم طلب المستثمرين. طرح الفئة الثانية (شريحة الأفراد) ويشمل 40% من إجمالي الأسهم المطروحة، وهو متاح للمستثمرين الأفراد. يُصنّف المستثمرون الأفراد في طرح الفئة الثانية إما كمستثمرين أفراد كبار أو صغار حسب مبلغ اكتتاب كل منهم. سوف يُتاح جزء من طرح الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد الكبار، كما سيُتاح الجزء المتبقي من طرح الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد الصغار.

ويشمل 40% من إجمالي الأسهم المطروحة، وهو متاح للمستثمرين الأفراد. يُصنّف المستثمرون الأفراد في طرح الفئة الثانية إما كمستثمرين أفراد كبار أو صغار حسب مبلغ اكتتاب كل منهم. سوف يُتاح جزء من طرح الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد الكبار، كما سيُتاح الجزء المتبقي من طرح الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد الصغار. إذا قل إجمالي الطلبات في الفئة الثانية عن %40 من الطرح، فبعد أن يتم التخصيص الكامل لمستثمري الفئة الثانية يُرد الباقي على مستثمري الفئة الأولى في حالة زيادة الطلبات في الفئة الأولى.

سوف يتم الطرح: (1) في سلطنة عُمان بما يتفق مع القوانين العمانية (بما في ذلك اللائحة التنفيذية للشركات العمانية العامة المحدودة)، و(2) في خارج الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من المستثمرين المؤسسيين بما يتفق مع اللائحة S من قانون الأوراق المالية لسنة 1033 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية"). سوف تُتاح المزيد من المعلومات حول شروط الأهلية للمشاركة في الاكتتاب في نشرة الاكتتاب بعد اصدارها.

يُتوقّع أن يبدأ الاكتتاب لمستثمري الفئتين الأولى والثانية في سبتمبر 2024، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية. كما يُتوقّع أن يتم قبول الأسهم للتداول في بورصة مسقط في أكتوبر 2024 ("الإدراج"). مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها في السلطنة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.

إن هذا الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لبيان صُحار الإسلامي الذي اعتمد في رأيه على المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

المزيد من التفاصيل عن الطرح، وطرح الفئة الأولى وطرح الفئة الثانية (بما في ذلك الحد الأقصى للمستثمرين الأفراد الكبار والصغار) في نشرة الاكتتاب قبل بدء الاكتتاب. يُتوقّع أن يتم قبول الأسهم للتداول في بورصة مسقط في أكتوبر 2024، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها في سلطنة عمان، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.

سيتم إغلاق الاكتتاب في أسهم المساهم البائع بعد انتهاء الطرح، الذي يبدأ في تاريخ الإدراج ويستمر لمدة 180 يوم بعد ذلك، مع مراعاة الاستثناءات العُرفية والتنازل من قبل المنسقين العالميين. كذلك، سيتم إغلاق الاكتتاب في أسهم الشركة في تاريخ الإدراج ويستمر لمدة 180 يوم بعد ذلك.

سياسة توزيع أرباح الأسهم

اعتمدت الشركة سياسة توزيع أرباح ربع سنوية لدفع أرباح الأسهم بعد الطرح .

تمتلك الشركة سجل حافل بالتدفقات النقدية المستدامة والثابتة، وتعتزم الحفاظ على سياسة توزيع أرباح قوية تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع تقريبًا إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو والاستثمارات.

تتوقع الشركة توزيع الأرباح الأولى بقيمة 57.7 مليون ريال عماني (150 مليون دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2024 في شهر ديسمبر 2024 تقريبًا، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 57.7 مليون ريال عماني (150 مليون دولار أمريكي) للربع الأخير من عام 2024 في مارس 2025 تقريبًا أي ما يعادل 230.7 مليون ريال عماني أو (600 مليون دولار أمريكي سنويًا).

وتتوقع الشركة أن توزّع عن السنتين الماليتين 2025 و2026 في 31 ديسمبر 2025 و2026 أرباحًا فصلية على أربع دفعات على النحو التالي: توزيعات أرباح أساسية بنحو 230.7 مليون ريال عماني (أو 600 مليون دولار أمريكي) سنويًا؛ و توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تعادل 90 في المائة من التدفقات النقدية الحرة المتوقعة، بالإضافة إلى صافي العائدات من أي عمليات محتملة للتصرف في الموجودات بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية. ولهذا الغرض، يُقصد بـ "التدفقات النقدية الحرة" صافي التدفقات النقدية التي يتم التحصيل عليها من العمليات مخصومًا منها النفقات الرأسمالية (التي تشمل أي استثمارات محتملة في النفط والغاز مع ممارسة حقوق المشاركة الحكومية).

وتتوقع الشركة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء خلال الربعين التاليين عن نتائج النصف الأول لسنة 2025. على سبيل المثال، يُتوقع توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء للمرة الأولى (بشأن نتائج النصف الأول لسنة 2025) على دفعتين في سبتمبر 2025 وديسمبر 2025.

وأعلنت الشركة أنه سيتم توزيع الأرباح قبل الاكتتاب العام الأولي عن النصف الأول من السنة المالية 2024 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

تعكس سياسة توزيع الأرباح التي تطبقها الشركة توقعاتها بشأن التدفقات المالية القوية والمكاسب بعيدة المدى، وفي الوقت نفسه تتيح للشركة الحصول على رأس المال الكافي لتمويل احتياجاتها التشغيلية المستمرة والاستثمار الضروري من أجل تحقيق النمو على المدى البعيد.

تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات أرباح على عدة عوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي ومتطلبات النقد الأخرى في الفترات المستقبلية، وكذلك الحصول على الموافقات الضرورية.

نظرة عامة على أوكيو للاستكشاف والإنتاج

أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة كليًا في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل في أعمال الشق العلوي في سلطنة عمُان. تُصنّف الشركة، التي تأسست في عام 2009، كواحدة من أهم 3 منتجين للنفط والغاز وإحدى الشركات التي تمتلك أكبر احتياطي في سلطنة عمان.

وقد شهدت الشركة نموًا ملحوظًا حيث ارتفع متوسط إنتاجها اليومي بمقدار 14 ضعف تقريبًا منذ تأسيسها، بمعدل 249 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا على أساس حصة صاحب الامتياز في عام 2023. وفي عام 2023، شكّل إنتاجها الإجمالي 14% تقريبًا من إجمالي إنتاج السلطنة من النفط والغاز والمكثفات خلال العام. تمتلك الشركة احتياطيات بحصة امتياز من الفئة 2P ((الاحتياطي بالإضافة إلى المحتمل) بإنتاج يُقدر بحوالي 974 مليار برميل من مكافئ النفط وموارد احتياطية بحصة امتياز من الفئة 2C بإنتاج يُقدر بحوالي 820 مليون برميل من النفط المكافئ، بناءً وفقاً لتقارير الشركة اعتبارًا من يونيو 2024.

كما تتميّز بأنها الشركة الوحيدة التي منحتها الحكومة الحق في ممارسة حقوق المشاركة في مشاريع النفط والغاز بمجرد الإعلان عن الجدوى التجارية، وهي مكانة تتمتع بها منذ عام 2009. تجدر الإشارة إلى أن حقوق المشاركة تُتيح للشركة فرصة استثنائية لزيادة مواردها وتحقيق نمو منخفض المخاطر، نظرًا لأنها تحصل على تلك الحقوق بتكلفة تاريخية، وبذلك تعتبر بمثابة فرصة لتحقيق النمو وتحصيل الأرباح.

لمحات عن الاستثمار

أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي إحدى الشركات البارزة في قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان.

تعد عُمان وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي في العديد من القطاعات، وأهمها قطاع النفط والغاز حيث قصدها أبرز الشركات العالمية ونجحت في إنشاء مشاريع ضخمة وناجحة.

أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي إحدى الشركات البارزة في قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان، حيث ساهمت بما يصل إلى 14% من إنتاج السلطنة من النفط والغاز والمكثفات في سنة 2023، كما بلغ نصيبها من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمجموعة أوكيو حوالي 40% في نفس السنة.

المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل الذي لديه علاقات قوية ومشاريع مشتركة مع شركاء بارزين

أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل الذي لديه سجل حافل بالإنجازات في مجال استكشاف حقول النفط والغاز وتقييمها وتطويرها. أوكيو للاستكشاف والإنتاج، هي الشريك الموثوق لشركات الطاقة العالمية، فهي بمثابة البوابة التي يستطيع من خلالها الشركاء الدوليون الدخول إلى السوق العماني عبر مشاريع مشتركة ناجحة يستفيدوا من خلالها من خبرات أصحاب المصلحة من داخل سلطنة عمان. تمتلك الشركة علاقات قوية ومشاريع مشتركة مع شركاء بارزين مثل شل وتوتال إنرجيز وبي بي وايني، فهي بمثابة بوابة لسلطنة عمان.



مجموعة أصول من الدرجة الأولى

تمتلك الشركة مجموعة أصول استثنائية تتضمن 14 منشأة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان، وتشمل عمليات برية وبحرية، إلى جانب أصولها التي تخضع لعقود خدمات. تضمن المجموعة - مع الأخذ في الاعتبار جودة قاعدة الأصول وتنويعها- للشركة تحقيق مستوى مرتفع من الإيرادات من خلال عقود مبيعات للغاز طويلة الأجل في ظل أسعار النفط المرتفعة. الجدير بالذكر أن القيمة الاستراتيجية لهذه المحفظة تعتمد على الغاز. علاوة على ذلك، تمتلك الشركة أكبر احتياطي من الغاز، ما يجعلها واحدة من أهم 3 منتجين للنفط والغاز في السلطنة بنسبة 59%. في عام 2023 بلغت حصتها السوقية من إنتاج الغاز حوالي 14%، بالمقارنة بـ 5% في عام 2017، كما شكّل الغاز ما يصل إلى 43% من إنتاجها الإجمالي في عام 2023ـ بالمقارنة مع 29% في عام 2017.



سجل مشهود في تحقيق القيمة والنمو

تتمتع الشركة بسجل إنجازات حافل بتحقيق النمو حيث نجحت في مضاعفة متوسط إنتاجها اليومي بما يعادل 14 مرة تقريبًا منذ تأسسها في سنة 2009. سجل حافل بالإنجازات باعتبارها الشريك المفضل للحكومة فيما يتعلق بحقوق المشاركة، مما منحها الفرصة لتحقيق النمو منخفض المخاطر. ومن بين إنجازاتها على صعيد التكلفة والتحسينات التشغيلية: تقليل مدة بناء الآبار بنسبة 43 % وتخفيض تكاليف الآبار الإنتاجية بنسبة 32% منذ عام 2020.



تمتلك الشركة هيكل رأسمالي فعال وتدفقات مالية قوية، ما يضمن للمستثمرين عوائد جيدة.

وتتميّز بتكلفة التشغيل المنخفضة، بالمقارنة بنظيراتها، إلى جانب النفقات التشغيلية التي تبلغ 9 دولار لبرميل النفط المكافئ في عام 2023 بسبب الموقع الجغرافي الجذاب والقدرة التشغيلية القوية ومشاركة الدروس المستفادة من مناطق الامتياز التي يشغلها الشركاء. وقد أسهم هذا الأساس المنخفض لتكلفة التشغيل، مقترنًا بالنظام الضريبي المستقر والجذاب في عُمان، في توليد تدفق نقدي بقيمة 16.0 دولار أمريكي لكل برميل نفط مكافئ في عام 2023. كما بلغت نسبة العائد المعدل على رأس المال المستخدم ما يصل إلى 33% في سنة 2023، وهو ما يعتبر مؤشر قوي ونتيجة رائدة بالمقارنة بنظيراتها. وقد حافظت الشركة على نسبة مديونية منخفضة للغاية بمرور السنين، حتى وصلت إلى صافي نقدي في سنة 2023.



الشركة لديها فريق إداري محنّك لديه سجل إنجازات استثنائي واهتمام كبير بمسائل الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات

تتميز أوكيو للاستكشاف والإنتاج بفريق إدارة يتمتع بخبرة وقدرات بارزة، حيث عملوا في القطاع لمدة 25 عامًا في المتوسط ​​في مختلف شركات أوكيو وكذلك شركات النفط العالمية. يمتلك فريق الإدارة سجل حافل بالإنجازات في العديد من المشاريع النامية، سواءً داخل الشركة أو في الشركات الأخرى، وهم مستعدون لقيادة أعمال الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو. الاهتمام بالحياد الكربوني والصحة والسلامة بلغت كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاق 1 و2 في الأصول التي تم تشغيلها في عام 2023 نسبة 15 كجم من ثاني أكسيد الكربون/برميل مكافئ نفط، أي أقل بنسبة 19% من خط الأساس لسنة 2021، وأقل أيضًا من الهدف الذي وضعته مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ لسنة 2025 ( OGCI ) الذي يبلغ 17 كجم من ثاني أكسيد الكربون / برميل مكافئ نفط.



هيكل رأس المال

وتعتزم الشركة الحفاظ على هيكل رأس مال متحفظ حتى تتمكن من دفع توزيعات الأرباح. وفي 30 يونيو 2024، بلغ صافي الدين الخارجي للشركة سالب 329 مليون دولار أمريكي. ومنذ يونيو 2024، وقّعت الشركة على اتفاقيتين تمويليتين طويلتي الأجل بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار أمريكي من بينها اتفاقية تمويل جسري تقليدي لمدة عامين بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بسعر التمويل لليلة واحدة المضمونة (SOFR) بالإضافة إلى هامش ثابت (85 نقطة أساس) واتفاقية تمويل إسلامي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 7 سنوات في شكل "وكالة بالاستثمار" بعائد متغير يُحدّد حسب سعر التمويل لليلة واحدة المضمونة (SOFR) بالإضافة إلى هامش ثابت (125 نقطة أساس). سوف تُسدّد قيمة الاتفاق على أقساط نصف سنوية تبدأ من يناير 2027 مع دفعة بالون في يوليو 2031. الجدير بالذكر أن عوائد اتفاقيات التمويل المذكورة استُخدمت في سداد قرض المساهمين المتبقي.

وبعد الاكتتاب العام الأولي، ومع الأخذ في الاعتبار إعادة التمويل وسداد قرض المساهمين واتفاق التمويل السابق للتصدير وتوزيع الأرباح السابقة للاكتتاب، سوف يبلغ الدين الصافي للشركة 943 مليون دولار أمريكي (أي بمديونية تبلغ 0.5 من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك)، وهي نسبة أقل من المتوسط السائد في شركات النفط والغاز المماثلة.

ملخص الأداء المالي والتشغيلي للشركة

تمتلك الشركة العديد من المقومات التي ساعدتها على تحقيق أداء تشغيلي ممتاز، من بينها جودة قاعدة أصولها وفريق إدارتها من ذوي الخبرة الممتدة في القطاع، والتزامها بالإجادة التشغيلية في كافة عملياتها. حيث يبلغ متوسط إنتاجها اليومي 249 ألف برميل نفط مكافئ أي حوالي 14 ضعف أعلى من السنة الأولى لتأسسها. علاوة على ذلك، ساهمت أصول الشركة في منطقة الامتياز 61 بنحو 33% من إجمالي إنتاج الغاز في سلطنة عُمان في سنة 2023، كما ساهمت أصول الشركة في منطقة الامتياز 9 بنحو 10% من إجمالي إنتاج النفط في السلطنة.

لقد مكّن هذا النجاح التشغيلي شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج من تحقيق أداء مالي قوي وثابت، حتى خلال تقلبات دورات النفط، مع معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 14 في المائة منذ عام 2010 ومعدل نمو سنوي مركب للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19 في المائة (بما في ذلك أبراج[1]) خلال نفس الفترة.

كما تركز الشركة على الحفاظ على قاعدة أصول تشغيلية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، وقد ساعد هذا النهج على تسجيل تكاليف تشغيل معدلة قدرها 9.4 دولار أمريكي للبرميل في عام 2023 بالمقارنة بمجموعة من الشركات المماثلة التي اختارتها شركة وود ماكنزي2 والتي سجلت 12.5 دولار أمريكي لكل برميل نفط مكافئ. وقد أسهم هذا الأساس المنخفض لتكلفة التشغيل، مقترنًا بالنظام الضريبي المستقر والجذاب في سلطنة عُمان، في توليد تدفق نقدي حر مُعدّل بقيمة 16.0 دولار أمريكي لكل برميل نفط مكافئ في عام 2023، وهو ما يمثل مقارنة إيجابية مع متوسط مجموعة نظراء أوكيو للاستكشاف والإنتاج البالغ 11.0 دولار أمريكي لكل برميل نفط مكافئ في عام 2023.

حوكمة الشركة

يلتزم مجلس إدارة الشركة بمعايير حوكمة الشركات التي تتماشى مع أفضل الممارسات، كما يحرص على الامتثال لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة. ("الميثاق"). ويتألف المجلس من 5 أعضاء، من بينهم عضوين مستقلين وفقًا لما جاء في الميثاق. أسس المجلس لجنة للتدقيق ولجنة للترشيحات والمكافآت، يتألف كل منها من 3 أعضاء، وذلك بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق.

لمحة عامة عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج

أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة كليًا في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل في أعمال الشق العلوي في سلطنة عمُان. وتعتبر جزءًا حيويًا من أصول مجموعة أوكيو الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة. منذ أن تأسّست الشركة في عام 2009، يركز موظفوها البالغ عددهم655 موظف كما في 30 يونيو 2024 على أعمال استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز في سلطنة عُمان. هذا إلى جانب سجل إنجازاتها الحافل في زيادة النمو، حيث نجحت في مضاعفة إنتاجها بما يعادل 14 مرة منذ تأسسها وحتى عام 2023، وحرصت على بناء علاقات ثابتة ومستدامة قائمة على التعاون المشترك مع شركات الطاقة الدولية الرائدة. كما تتماشى عمليات الشركة مع رؤية عُمان 2040، كما يتضح في حرصها على دفع النمو الاقتصادي العُماني من خلال تعظيم الاستفادة مما تمتلكه السلطنة من موارد طبيعية. وبالتالي، يمكن القول أن إستراتيجية الشركة ونهجها في إدارة مشاريعها الجديدة تستند إلى قواعد ريادة الأعمال ومعايير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات. لمزيد من المعلومات عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج، يُرجى زيارة www.oqep.om

نهج الشركة تجاه الحياد الكربوني

تطبق الشركة استراتيجية بيئية تتماشى مع رؤية عُمان 2040، كما تلتزم بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. فهدفها الأساسي يستند إلى عدد من المستهدفات الكمية التي تشمل:

تحقيق الحياد الصفري في النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2050، من أصولها التشغيلية (أي منطقة الامتياز 60 و8) ومشروع محطة مسندم للغاز، ومرفق المعالجة ومحطة التصدير؛ و

التخلص من الحرق التقليدي للغاز بحلول عام 2027

تعتبر كثافة الانبعاثات الكربونية في النطاق 1 و2 للشركة، والتي تبلغ 15 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون / لكل برميل مكافئ نفط، أقل من الهدف الذي وضعته مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ لسنة 2025 (OGCI) الذي يبلغ 17 كجم من ثاني أكسيد الكربون / برميل مكافئ نفط. كما خفّضت الشركة كثافة انبعاثاتها الكربونية للنطاق التشغيلي 1 و2 بنسبة 19% في سنة 2023 بالمقارنة بخط الأساس في سنة 2021. رصدت الشركة العديد من فرص تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة على مدار السنوات العشر القادمة، من بينها مشاريع تقليل حرق الغاز ومشاريع كفاءة الطاقة وتحسين العمليات والطاقة المتجددة. وتعتزم الشركة أيضًا إطلاق مبادرات أخرى لتقليل الانبعاثات في المستقبل، والتي من المتوقع أن تساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بما يصل إلى 40% في النطاق 1 و2 بالمقارنة بخط الأساس لسنة 2021.

وتأتي التزامات الشركة في إطار خطة نزع الكربون التي أطلقتها أوكيو، كما تشكل جزءًا جوهريًا من استراتيجيتها لتحسين الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة وتقليل الأثر البيئي للمجموعة. علاوة على ذلك، تخطط الشركة للترويج لمؤشرات أدائها ذات الصلة بالممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة من خلال إعداد تقرير سنوي للاستدامة، والذي يُتوقع نشره اعتبارًا من عام 2025.

الصحة والسلامة

تلتزم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بتطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة. حيث تحرص الإدارة العليا على الإشراف على جهود ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة والأمن والبيئة وتطبيق السياسات ذات الصلة. ولضمان الامتثال الكامل لتلك المعايير، تُجري الشركة مراجعات دورية وتنظم دورات تدريبية سنوية شاملة وتطلق حملات توعية تستهدف كل من الموظفين والشركات المتعاقدة على حد سواء، مع التركيز على التحسين المستمر. فالشركة لديها إيمان قوي بأن تطبيق ثقافة السلامة سوف ينعكس إيجابيًا على نتائجها، وخير مثال على ذلك تقليص معدل تكرار الإصابات طويلة الأمد من 0.30 في عام 2020 إلى 0.08 في عام 2023.

-انتهى-

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