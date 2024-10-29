تراجع سهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية بأكثر من 8% في أول يوم تداول ببورصة مسقط الاثنين رغم الطلب القوي على الاكتتاب، تحت ضغط عمليات بيعية من المستثمرين.

وقال عبدالله بن محفوظ الوهيبي، مدرب ومحلل أسواق مالية عُماني لزاوية عربي، إن الضغوط البيعية على السهم جاءت نتيجة تأثر معنويات السوق بالتراجع الكبير لأسعار النفط.

وأنهى السهم تداولات الاثنين عند 0.358 ريال عُماني ( 0.9 دولار)، مقارنة مع سعر الاكتتاب عند 0.390 ريال.

وشهد سوق النفط خسائر واسعة الاثنين بعد أن كانت التطورات الجيوسياسية أقل حدة مما كان متوقعا خلال الأيام السابقة، حسب المحلل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة يوم الاثنين بأكثر من 5% إلى مستوى 72 دولار للبرميل وأغلق التعاملات عند نحو 71.4 دولار، بعد أن كان قد ارتفع يوم الجمعة إلى فوق 76 دولار للبرميل.

انخفاض النفط، جاء بدعم هدوء المخاوف من توسع الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط بعد أن ردت إسرائيل بضربة محدودة ضد إيران يوم السبت، ما خفف من توترات ترقب الرد الإسرائيلي وأثره على إمدادات النفط.

هل يتعافى السهم؟

"يُرجح أن يكون التراجع الحالي مؤقتا وأن يستعيد السهم عافيته تدريجيا في الفترة القادمة، خاصة مع استقرار عمليات البيع وعودة التوازن للسوق.. قد يتعافى السهم في الفترة القصيرة القادمة،" وفق الوهيبي.

ودعم الوهيبي، توقعاته بتعافي سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بعدة عوامل أهمها: قوة المركز المالي للشركة وأدائها التشغيلي، وجاذبية التقييم الحالي بعد التراجع مما قد يجذب مستثمرين جدد.

اهتمام المستثمرين بالشركة كان واضحا في الاكتتاب في أكبر طرح عام أولي في السلطنة، مع حجم طلبات بأكثر من 5 مليار دولار، فيما تم تقييم الشركة بنحو 8 مليار دولار.

وأضاف الوهيبي، أن الدعم الحكومي للشركة كونها من الشركات الاستراتيجية في السلطنة يعزز أيضا من فرص تعافيها.

والشركة هي إحدى شركات مجموعة أوكيو للطاقة العُمانية الحكومية التي لا تزال تمتلك 75% من أوكيو للاستكشاف والإنتاج.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا