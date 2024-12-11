توقع هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أن يشهد السوق ثلاثة طروحات عامة أولية في قطاعات غير نفطية بينها قطاع اللوجيستيات خلال 2025، وفق تصريحات لزاوية عربي الأربعاء.

"فيه شركة في القطاع اللوجيستي، فيه شركة في قطاع الطاقة اللي هو الكهرباء، وأيضا في.. في قطاع التكنولوجيا،" حسب السالمي لزاوية عربي على هامش مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" في أبوظبي والممتد للخميس.

وتنتعش الطروحات العامة الأولية في عُمان بدعم من خطة جهاز الاستثمار العُماني الحكومي للتخارج من أصول. وطرحت مجموعة أوكيو للطاقة الحكومية 4 شركات تابعة لها في البورصة - 2 في 2023 و 2 في 2024. وتعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي طُرحت هذا العام أكبر طرح عام أولي في السلطنة بقيمة سوقية قدرت بـ 8 مليار دولار.

وأوضح السالمي أن الشركات الثلاثة المتوقع طرحها العام القادم تأتي بالإضافة إلى وحدات أخرى من أوكيو متوقع طرحها في البورصة خلال 2025 رفض التحدث عن تفاصيلها.

وتوقع السالمي أن يتم الإعلان عن الطرح الخاص بالشركة العاملة في قطاع اللوجيستيات خلال الربع الأول من العام المقبل.

(إعداد: ياسمين صالح، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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