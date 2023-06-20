توقع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، بدء تداول عقود المشتقات المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتطرح البورصة المشتقات المالية، ضمن خططها لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة للسوق لجذب المستثمرين في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية وضعف في تقييمات الشركات بعد انخفاض قيمة العملة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

"توقعاتنا أن احنا ممكن نبتدي تداول المشتقات.. يعني.. في نصف الربع الثالث أو قرب نهايته من العام الحالي،" حسب ما قاله الدكاني خلال مؤتمر "أسواق المال.. قطار الطروحات ينطلق" بالقاهرة، الثلاثاء.

وتسعى مصر، المعتمدة على الاستيراد والتي تمر بأزمة نقص في السيولة الدولارية، إلى جذب المزيد من الاستثمارات في البورصة وبيع حصص في أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة لتوفير التمويل الذي تحتاجه.

وقال الدكاني، إنه يتم دراسة بعض المنتجات المتعلقة بالذهب، بعد إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب مؤخرا، لكنه لم يكشف عن طبيعة هذه المنتجات.

وجمع صندوق ازيموت مصر للذهب - وهو أول صندوق للاستثمار في الذهب يؤسس في مصر ويتم الاستثمار فيه من خلال شراء وثائق - 152.8 مليون جنيه (4.9 مليون دولار)، في اكتتابه الأولي هذا الشهر بحجم تغطية تخطى 15 مرة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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