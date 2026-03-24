من المقرر أن يبدأ التداول على أسهم شركة ترولي للتجارة العامة الكويتية العاملة في قطاع التجزئة ببورصة الكويت الأربعاء، بعد طرح عام أولي، وفق بيان صادر عن البورصة الثلاثاء، فيما تستمر تقلبات الأسواق تأثرا بالحرب في إيران الممتدة للأسبوع الرابع على التوالي.

تأسست ترولي، في 2010 وتعمل في الكويت بشكل رئيسي من خلال علامتي "ترولي" و"بقالة"، فيما توسعت في السعودية عام 2022 من خلال "ترولي" وافتتحت أول متجر بها في 2023.

وقد طرحت ترولي 35% من أسهمها للاكتتاب، بعد أن رفعت الحصة من 30% مقررة مسبقا لتلبية الطلب المرتفع. وتم تخصيص الاكتتاب بالكامل للمستثمرين المؤهلين، بمن فيهم المستثمرين المحترفين بطبيعتهم والمستثمرين المحترفين المؤهلين.

والمستثمر المحترف بطبيعته يتضمن الأفراد والمؤسسات المرخص لهم، الجهات الحكومية، أو شركة لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون دينار كويتي أو ما يعادله. أما المستثمر المحترف المؤهل هو الذي يستوفي شروط محددة تتعلق بحجم تعاملاته في الأوراق المالية.

بلغ حجم الطرح 59.5 مليون دينار (194 مليون دولار) مع تسعير السهم عند 0.618 دينار كويتي.

وتبلغ القيمة السوقية المتوقعة للشركة عند الإدراج وفق سعر الطرح نحو 170 مليون دينار كويتي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

