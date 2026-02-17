رفعت شركة ترولي للتجارة العامة الكويتية العاملة في قطاع التجزئة، حصة طرحها العام الأولي في بورصة الكويت إلى 35% بدلا من 30% من أسهمها نتيجة الطلب القوي على الاكتتاب بحجم طرح متوقع 59.5 مليون دينار كويتي (194 مليون دولار)، وفق بيانات خدمة "آي إف آر".

خلفية سريعة

(وفق بيان صادر عن ترولي الأسبوع الماضي)

كانت الشركة تعتزم طرح ما يصل إلى 82.5 مليون سهم، على أن يقتصر الطرح على المستثمرين المؤهلين، بمن فيهم المستثمرين المحترفين بطبيعتهم والمستثمرين المحترفين المؤهلين.

المستثمر المحترف بطبيعته يتضمن الأفراد والمؤسسات المرخص لهم، الجهات الحكومية، أو شركة لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون دينار كويتي أو ما يعادله. أما المستثمر المحترف المؤهل هو الذي يستوفي شروط محددة تتعلق بحجم تعاملاته في الأوراق المالية.

تم تحديد فترة سجل الأوامر وعملية البناء السعري بين 9-12 فبراير، على أن يتبعها عملية الاكتتاب في الفترة 15-19 فبراير.

ما الجديد؟

(وفق خدمة آي إف آر)

- رفعت ترولي عدد أسهم الطرح إلى نحو 96.3 مليون سهم بما يمثل نحو 35% من أسهمها.

- تم تحديد النطاق السعري بين 0.60 و0.618 دينار كويتي.

- تم تسعير السهم في الطرح عند الحد الأقصى ما يجعل الحجم المتوقع للاكتتاب نحو 59.5 مليون دينار.

- تلقى الاكتتاب طلبات وصلت لنحو 2.9 مليار دولار، بحجم تغطية نحو 15 مرة.

- تبلغ القيمة السوقية المتوقعة للشركة عند سعر الطرح نحو 170 مليون دينار كويتي.

- من المتوقع بدء تداول السهم في البورصة في 2 مارس المقبل.

نظرة على الشركة

(وفق بيانها)

- تأسست في عام 2010، وتعمل في الكويت بشكل رئيسي من خلال علامتي "ترولي" و"بقالة".

- تعمل في الكويت، وتوسعت في السعودية في 2022 من خلال "ترولي" وافتتحت أول متجر بها في 2023.

- لدى ترولي 204 متجر تتضمن 134 متجر في الكويت و53 متجر في السعودية. ولديها 17 متجر بقالة في الكويت.

- تستحوذ على 14% كحصة سوقية بقطاع المتاجر صغيرة الحجم في الكويت، فيما تبلغ حصتها حوالي 3% من إجمالي سوق السلع الاستهلاكية.

- تخطط الشركة لإطلاق منتجات جديدة، ولديها خطط للتوسع في السعودية عبر افتتاح متاجر جديدة.

