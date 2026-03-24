مدينة الكويت : أعلنت بورصة الكويت عن إدراج أسهم ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ «ترولي» في السوق «الأول»، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026، وبحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة في البورصة تم تصنيفها في قطاع «السلع الاستهلاكية». وفي ظل هذا الإدراج، سيبلغ العدد الإجمالي للشركات المدرجة في السوق 141 شركة، فيما سيبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق «الأول» 40 شركة.

قامت شركة ترولي بطرح 35% من رأس المال المصدر بطرح خاص ثانوي، بهدف تنويع قاعدة مساهميها، وتعزيز ممارسات الحوكمة، وتوسيع حضورها بين المستثمرين. ذلك وشهدت عملية الطرح إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب 15 مرة من الأسهم المطروحة بشكل أولي، فيما بلغ إجمالي حجم الطلبات 777 مليون دينار كويتي.

يبعث إتمام عملية الإدراج في هذا التوقيت الاستثنائي رسالة جوهرية حول المرونة المؤسسية لبيئة الأعمال في دولة الكويت، ويؤكد الثقة المطلقة في متانة الاقتصاد الوطني وقدرة مؤسساته المالية على العمل بكفاءة وثبات تحت مختلف الظروف الإقليمية الراهنة.

كما يمثل هذا الإدراج دليلاً عملياً على استمرارية الأعمال في سوق المال الكويتي وفق أعلى المعايير الدولية، مما يعزز من الثقة في السوق من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، فإن قدرة السوق على مواصلة نشاطه وتوسيع قاعدته الرأسمالية في ظل هذه التحديات تبرهن وجود بيئة استثمارية صلبة ترتكز إلى الشفافية والحوكمة، وتدفع بمسار التنمية الاقتصادية نحو آفاق مستدامة.

تعليقا على الإدراج، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت السيد/ محمد سعود العصيمي: "يمثل إدراج شركة ترولي في السوق «الأول» خطوة مهمة تعكس استمرار تطور سوق المال الكويتي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. كما تواصل بورصة الكويت العمل على تطوير بيئة السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز جاذبيته الاستثمارية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة."

وأضاف: "إن إتمام عملية الادراج بنجاح في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، هو شهادة استحقاق لمنظومة سوق المال، وبرهانٌ على المرونة المؤسسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الكويت. نحن لا نتحدث فقط عن إدراج نوعي جديد، بل عن تأكيد عملي على استمرارية الأعمال وكفاءة البنية التحتية للسوق، وقدرتها على العمل بثبات وفق أعلى المعايير الدولية بالرغم من التحديات."

كما أشار العصيمي إلى أن بورصة الكويت تواصل العمل بالتنسيق الوثيق مع منظومة سوق المال والجهات المعنية في الدولة لضمان استمرارية أعمال السوق بكفاءة، وتلتزم البورصة بتوفير بيئة استثمارية صلبة ترتكز على الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمر المحلي والدولي في متانة الاقتصاد الوطني ويعكس متانة البنية المؤسسية في الكويت، وقدرتها على الحفاظ على استقرار القطاع المالي واستدامته في مختلف الظروف.

يُعد إدراج شركة ترولي للتجارة العامة إضافةً نوعية لقائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث يساهم في تعزيز تنوع القطاعات الاقتصادية الممثلة في السوق، وتحديداً في قطاع السلع الاستهلاكية. كما توفر هذه الخطوة فرصاً استثمارية لقاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما يدعم الجهود المستمرة لتطوير سوق المال الكويتي، وتعميق سيولته، وتعزيز جاذبيته كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

ومنذ تأسيسها في عام 2010، نجحت «ترولي» في إعادة صياغة مفهوم متاجر التجزئة السريعة في السوق المحلي. وعلى مدار أكثر من خمسة عشر عاماً، استطاعت الشركة بناء منظومة تشغيلية متكاملة عبر شبكة واسعة من الفروع التي تغطي كافة محافظات دولة الكويت بالإضافة إلى التوسع في المملكة العربية السعودية، مما كرّس مكانتها كإحدى العلامات التجارية الأكثر انتشاراً في قطاع التجزئة.

ويمثل الإدراج في بورصة الكويت تحولاً استراتيجياً في مسيرة «ترولي» المؤسسية، إذ يفتح أمامها آفاقاً للوصول إلى أسواق المال، ويعزز من كفاءة ممارسات الشفافية والحوكمة والإفصاح. كما يوفر هذا التحول الزخم اللازم لدعم خطط التوسع المستقبلي، وترسيخ مكانة الشركة ككيان مساهم يلتزم بتحقيق عوائد مستدامة وقيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ترولي السيد/ فيصل يعقوب بودي: «يمثل إدراج شركة ترولي للتجارة العامة في بورصة الكويت محطة تاريخية ومنعطفاً استراتيجياً في مسيرتنا، وهو تجسيد حي لالتزامنا بترسيخ مستويات الحوكمة والشفافية المؤسسية وفق أفضل المعايير المعتمدة في أسواق المال العالمية. تعكس هذه الخطوة نجاح نموذج أعمالنا، وتؤكد إيماننا بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرة الشركات الكويتية على التطور والتحول إلى كيانات مساهمة تساهم في ريادة القطاع الخاص.

وأضاف: «لقد انطلقت «ترولي» قبل أكثر من خمسة عشر عاماً برؤية طموحة تهدف إلى ابتكار تجربة تسوق عصرية تواكب احتياجات المستهلك وتطلعاته، ونجحنا بفضل الله ثم تضافر الجهود في بناء شبكة فروع متكاملة غطت كافة أنحاء البلاد وأصبحت جزءاً من نسيج الحياة اليومية. واليوم، نستهل فصلاً جديداً من النمو عبر هذه المنصة الحيوية، مما سيتيح لنا تعزيز قدراتنا التنافسية، وتسريع خططنا التوسعية محلياً وإقليمياً، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا الذين وضعوا ثقتهم في رؤيتنا.»

واختتم تصريحه قائلاً: "وبهذه المناسبة، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت على جهودهم الحثيثة في تطوير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل عملية الإدراج. كما نخص بالشكر مستشار الإدراج شركة الاستثمارات الوطنية، وكافة شركائنا وفريق العمل، وكل من ساهم في إنجاح عملية الطرح الثانوي الخاص والإدراج. إن هذا التضافر في الجهود هو ما مكننا من الوقوف اليوم كشركة مدرجة في السوق «الأول»، متطلعين إلى مستقبل واعد يعكس طموحاتنا وطموحات مساهمينا."

قامت شركة ترولي للتجارة العامة بتعيين كل من شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة كمنسقين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين. كما تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية وكيلاً للاكتتاب ومستشاراً للإدراج.

وتولت الجهتان مسؤولية تنسيق وإدارة مختلف مراحل عملية الطرح، بما في ذلك تنظيم عملية بناء سجل الأوامر، والتواصل مع المستثمرين المؤسسيين، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الطرح وفق أفضل الممارسات المتبعة في أسواق المال الإقليمية والدولية. كما اضطلعتا بدور محوري في دعم الشركة خلال مراحل الإعداد للطرح، من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية المتعلقة بهيكلية الطرح وآلياته، بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة وتعزيز جاذبية الاستثمار في أسهمها.

وفي هذا الإطار، تم كذلك تعيين شركة الاستثمارات الوطنية وكيلاً للاكتتاب ومستشاراً لعملية الإدراج، حيث تولت تقديم الاستشارات الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان استيفاء جميع متطلبات الإدراج المعتمدة لدى الجهات الرقابية ذات العلاقة، إضافة إلى الإشراف على التنسيق مع الجهات التنظيمية ومختلف الأطراف المشاركة في عملية الطرح.

وبهذه المناسبة، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية، السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم: "يشكل هذا الطرح خطوة استراتيجية بارزة في مسيرة سوق المال الكويتي، ويعكس الثقة المتزايدة بقدرة شركة الاستثمارات الوطنية على إدارة العمليات الاستثمارية بكل مهنية واحترافية ووفق أعلى المعايير التنظيمية. وقد تمكن فريق العمل من إنجاز عملية شاملة ومتكاملة شملت اعداد مستندات الاكتتاب، واستراتيجيات التسويق، وبناء سجل الأوامر، وإدارة عملية الاكتتاب، فضلاً عن التخصيص الاولي والنهائي للطرح بطريقة تضمن إدارة ادراجاً سلساً إلى السوق «الأول»، مع تحقيق أقصى استفادة للمستثمرين ورفع مستوى الشفافية والاحترافية في الطرح بأكمله."

وأضاف المخيزيم: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لهيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، على تعاونهم البنّاء ودورهم الفاعل والمهني في دعم هذه العملية، والذي أسهم بشكل مباشر في إنجاز إدراج الشركة بكفاءة عالية وفي الوقت المحدد، مع التأكيد على أن نجاح هذا الطرح يعكس روح العمل الجماعي والاحترافية التي تتحلى بها فرقنا في جميع مراحل الطرح."

يعكس اختيار هذه المؤسسات المالية دورها البارز وخبرتها الواسعة في إدارة عمليات الطرح والإدراج في أسواق المال، بما يضمن تنفيذ العملية وفق أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية، ويسهم في دعم نجاح إدراج الشركة وتعزيز حضورها في سوق المال الكويتي.

وفي هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة، تؤكد بورصة الكويت أن قوة الأوطان تتجلى في وحدة صفها وتلاحم أبنائها، حيث يقف الجميع خلف القيادة الحكيمة لدولة الكويت، مؤازرين ومقدّرين كل جهد مخلص يُبذل دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه واستقراره.

وفي هذا الإطار، تواصل منظومة سوق المال أداء دورها الوطني والاقتصادي بمسؤولية وثبات، إدراكاً منها بأن استقرار السوق المالي لا يمثل نشاطاً اقتصادياً فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية من ركائز الثقة والاستقرار في الدولة. إن استمرار التداول وانتظام أعمال السوق بكفاءة وشفافية يعكس متانة مؤسسات الدولة، وقدرتها على الحفاظ على استمرارية الأعمال وصون مقومات الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف.

ونسأل الله أن يحفظ الكويت قيادةً وشعباً، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

لمحة موجزة عن شركة بورصة الكويت:

يعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقـد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقد عكفت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أهم مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليميٍ رائد.

وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.

وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%.

بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في «السوق الأول» تحت اسم «البورصة».

