قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية لزاوية عربي، إن الحكومة المصرية تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية لمد فترة القيد المؤقت لشركة بورسعيد لتداول الحاويات التي تعتزم الحكومة طرح حصة منها في البورصة.

وفي ديسمبر 2022، أعلنت البورصة المصرية عن قيد شركة بورسعيد "قيد مؤقت" وهو إجراء تمهيدي يعطي للشركة مهلة 6 أشهر للتسجيل والطرح وبدء التداول.

وفي رد على سؤال لزاوية عربي، على هامش مؤتمر "أسواق المال.. قطار الطروحات ينطلق" بالقاهرة الثلاثاء، حول موعد طرح الشركة في البورصة مع قرب نهاية مدة قيدها المؤقت، قال الدكاني "تقدموا للهيئة لطلب مد المهلة، مهلة القيد".

وحتى الآن تم الإعلان عن نية طرح 20% من شركة بورسعيد لتداول الحاويات من حصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحكومية والتي تمتلك 39% من شركة بورسعيد لتداول الحاويات. وشركة بورسعيد لتداول الحاويات مملوكة لعدة جهات حكومية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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