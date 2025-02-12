تعتزم شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري المصرية، اختيار مستشار لطرح عام أولي لحصة بين 20 - 25% من أسهم الشركة في البورصة المصرية خلال النصف الأول من 2025، وفق أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مؤتمر صحفي بالقاهرة الأربعاء.

وتسعى البورصة لجذب طروحات عامة أولية وإدراجات، فيما تعتزم الحكومة طرح 4 شركات تابعة للجيش في البورصة خلال العام الجاري، والتخارج من شركات أخرى سواء من خلال البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.

"قبل نهاية شهر 6 السنادي (يونيو) هيكون تم اختيار مستشار الطرح.. غالبا بعد تعيين مستشار الطرح إلى أن ننزل فعلا في البورصة ونطرح الأسهم للبيع تاخد في حدود 10 شهور زائد أو ناقص،" حسب صبور.

وشركة الأهلي صبور، تأسست عام 1994 وهي مملوكة بنسبة 60% لعائلة صبور المصرية و40% للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، ولديها مشروعات في القاهرة والساحل الشمالي على البحر المتوسط، حسب موقعها الرسمي.

وتفاضل الشركة بين 4 بنوك استثمار لاختيار مستشار الطرح، وفق صبور الذي لم يذكر القيمة المتوقعة من الطرح، لكنه أشار إلى أن حصيلة الطرح ستستخدم في تمويل مشروعات جديدة.

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(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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