توقع أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري المصرية، أن توقع شركته - التي تعتزم طرح أسهمها ببورصة مصر- عقد تطوير مشروع في السعودية قبل نهاية العام الجاري.

وقال صبور، في مقابلة مع زاوية عربي، إن الشركة تعاقدت لتطوير مشروع سكني في سلطنة عُمان وستطرحه للبيع أكتوبر المقبل.

وتأسست الأهلي صبور عام 1994 وهي مملوكة بنسبة 60% لعائلة صبور و40% للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، ولديها مشروعات في القاهرة والساحل الشمالي على البحر المتوسط، حسب موقعها الرسمي.

وتستعد الشركة للتجهيز خلال 6 أشهر لطرح عام أولي في البورصة المصرية لم يذكر صبور تفاصيله أو توقيته ولكنه قال إنه قد يحدث خلال عام إذا كانت الظروف مواتية لذلك.

(إعداد المقابلة: صفية منير، تصوير: محمد سلامة، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وفرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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