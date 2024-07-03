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عقارات
يوليو ٣، ٢٠٢٤
الأهلي صبور المصرية تتوقع توقيع عقد مشروع في السعودية قبل نهاية العام
مصر

أرباح مصر الجديدة للإسكان تقفز إلى 748.5 مليون جنيه بالربع الأول من 2024

أرباح مصر الجديدة للإسكان تقفز إلى 748.5 مليون جنيه بالربع الأول من 2024
أرباح مصر الجديدة للإسكان تقفز إلى 748.5 مليون جنيه بالربع الأول من 2024
مصر

الرئيس التنفيذي لـ"مصر الجديدة للإسكان": 680 مليون جنيه ربح متوقع بالربع الأول 2024

الرئيس التنفيذي لـ\"مصر الجديدة للإسكان\": 680 مليون جنيه ربح متوقع بالربع الأول 2024
الرئيس التنفيذي لـ\"مصر الجديدة للإسكان\": 680 مليون جنيه ربح متوقع بالربع الأول 2024
الإمارات

"الدار" الإماراتية تبدأ بيع صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار

\"الدار\" الإماراتية تبدأ بيع صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار
\"الدار\" الإماراتية تبدأ بيع صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار
الإمارات

الدار العقارية الإماراتية تعتزم طرح صكوك خضراء مقومة بالدولار..ما التفاصيل؟

الدار العقارية الإماراتية تعتزم طرح صكوك خضراء مقومة بالدولار..ما التفاصيل؟
الدار العقارية الإماراتية تعتزم طرح صكوك خضراء مقومة بالدولار..ما التفاصيل؟
مصر

قرارات حكومية بشأن تأسيس "رأس الحكمة" بمصر.. ما التفاصيل؟

قرارات حكومية بشأن تأسيس \"رأس الحكمة\" بمصر.. ما التفاصيل؟
قرارات حكومية بشأن تأسيس \"رأس الحكمة\" بمصر.. ما التفاصيل؟
مصر

شركة TLD العقارية المصرية تستهدف استثمار مليار جنيه في مشروعاتها في 2024

شركة TLD العقارية المصرية تستهدف استثمار مليار جنيه في مشروعاتها في 2024
شركة TLD العقارية المصرية تستهدف استثمار مليار جنيه في مشروعاتها في 2024
مصر

"بالم هيلز" المصرية تتفاوض للحصول على قرض مجمع من بنوك بنحو 1.72 مليار جنيه

\"بالم هيلز\" المصرية تتفاوض للحصول على قرض مجمع من بنوك بنحو 1.72 مليار جنيه
\"بالم هيلز\" المصرية تتفاوض للحصول على قرض مجمع من بنوك بنحو 1.72 مليار جنيه
مصر

فيديو| مقابلة -"وادي دجلة للتنمية العقارية" المصرية تزيد رأس مالها وتوقع قريبا عقود أرض بالعين السخنة مع جهة حكومية

فيديو| مقابلة -\"وادي دجلة للتنمية العقارية\" المصرية تزيد رأس مالها وتوقع قريبا عقود أرض بالعين السخنة مع جهة حكومية
فيديو| مقابلة -\"وادي دجلة للتنمية العقارية\" المصرية تزيد رأس مالها وتوقع قريبا عقود أرض بالعين السخنة مع جهة حكومية
مصر

"مدينة مصر" للتطوير العقاري تسعى للحصول على تسهيلات بنكية لتمويل مشروعاتها

\"مدينة مصر\" للتطوير العقاري تسعى للحصول على تسهيلات بنكية لتمويل مشروعاتها
\"مدينة مصر\" للتطوير العقاري تسعى للحصول على تسهيلات بنكية لتمويل مشروعاتها