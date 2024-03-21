شهد سعر سهم شركة باركن Parkin لتشغيل مواقف السيارات في دبي، قفزة في أول يوم تداول له في سوق دبي المالي الخميس.

وباركن، أحدث اكتتاب لشركة مملوكة لحكومة دبي في السوق، وسط خطط لتوسعة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتنشيط سوق المال والطروحات، ومساعي الإمارة لتنمية اقتصادها المعتمد بشكل كبير على السياحة وجذب الأعمال.

وبحلول الساعة 10.30 صباح الخميس بتوقيت دبي، بلغ سعر السهم نحو 2.66 درهم (0.72 دولار) مقابل سعر الاكتتاب البالغ 2.1 درهم.

وتم تأسيس الشركة مطلع هذا العام، بقرار من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، لتكون متخصصة في إنشاء وإدارة مواقف المركبات العامة، على ألا تقل نسبة ملكية حكومة دبي عن 60% من رأس مال الشركة، في حال طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وطرحت حكومة دبي نحو 25% من الشركة، ويمتلك صندوق دبي للاستثمارات حاليا نحو 75% من الشركة، وفق بيانات سوق دبي.

وطرحت الإمارة في العام الماضي، شركة تاكسي دبي في السوق، وقبلها في 2022 طرحت شركة سالك للتعرفة المرورية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا