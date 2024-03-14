تؤكد شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة") سعر الطرح النهائي ب 2.1 درهم إماراتي، وهو ما يحقق إجمالي عائدات تبلغ 6.3 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي)

طلب قياسي بحوالي 259 مليار درهم إماراتي (حوالي 71 مليار دولار أمريكي) على أسهم "باركن" من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين مع تجاوز الاكتتاب للقيمة المستهدفة بواقع 165 مرة ، الذي يمثل أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي

اهتمام مؤسسي استثنائي من قبل مجتمع المستثمرين العالمي أدى إلى تجاوز مستوى الاكتتاب المتوفر بواقع 166 لعرض المستثمرين المؤهلين.

الطلب القوي للغاية من قبل المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أدى إلى زيادة ملحوظة في مستوى تجاوز الاكتتاب لطرح المستثمرين الأفراد بمقدار حوالي 153، وعدد قياسي من الطلبات المستلمة للاكتتاب العام في سوق دبي المالي

تعد المستويات الفائضة للاكتتاب شهادة واضحة على الثقة التي يتمتع بها مجتمع المستثمرين في قصة الأسهم الجاذبة لـ باركين وإمكانيات النمو المتاحة. وتعزز هذه الثقة خطط التنمية الاقتصادية الطموحة والزيادة السكانية المستمرة في دبي.

نجح الطرح العام الأولي للشركة ليتوج بذلك إنجازاً استثنائياً آخر لحكومة دبي وسوق دبي المالي

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "باركن" في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس 2024 تحت الرمز "باركن".

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")؛ اليوم عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") عند 2.1 درهم للسهم والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وذلك عقب انتهاء إعداد سجل أوامر الاكتتاب.

وهو ما يحقق إجمالي عائدات تبلغ حوالي مليار و574.37 مليون درهم إماراتي(حوالي428.69 مليون دولار أمريكي1) لصندوق دبي للاستثمار (المساهم البائع). تؤكد الشركة والمساهم البائع حجم الطرح المعلن عنه سابقاً ما مجموعه 749,700,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، وهذا يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال "باركن"، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.

وشهد الطرح إقبالاً استثنائياً حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام حوالي 259 مليار درهم إماراتي (حوالي 71 مليار دولار أمريكي) بسعر العرض النهائي، مما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 165 مرة لجميع الشرائح مجتمعةً بسعر العرض النهائي.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً كبيراً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى أكثر من 230 مليار درهم إماراتي (حوالي 63 مليار دولار أمريكي)، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار حوالي 166 مرة بسعر العرض النهائي. كما شهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين حوالي 29 مليار درهم إماراتي (حوالي 8 مليار دولار أمريكي)، مما يشير إلى زيادة تجاوزت حوالي 153 مرة، وتم تلقي ما يقرب من 63 ألف طلب، وهو رقم قياسي للاكتتاب العام في سوق دبي المالي. ويؤكد الإقبال القوي على الطرح العام مدى جاذبية العرض الاستثماري لشركة "باركن"، كما يعكس الثقة الكبيرة بآفاق النمو طويلة الأمد والبنية التحتية القوية لإمارة دبي.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة " باركن: " يمثل اليوم لحظة مميزة لشركة "باركن"، حيث حصلنا على طلب قياسي من المستثمرين للاكتتاب في أسهمنا، مع تجاوز الاكتتاب العالمي للقيمة المستهدفة بـ 165 مرة. ويعكس هذا النجاح ثقة المستثمرين في نموذج أعمالنا المتميز في فئته، وأدائنا المالي القوي، والدور الذي تلعبه الشركة في دعم النمو الاقتصادي السريع لمدينة دبي.

ومن خلال الاكتتاب العام، سنواصل في البناء على نجاحاتنا وتسريعها، مما سيساهم في تقديم حلول للنقل سلسة ومستدامة ومبتكرة في جميع أنحاء الإمارة. نحن فخورون بدعم برنامج الخصخصة في دبي ونشارك في التوسع المستمر في سوق دبي المالي. يسعدني أن أرحب بالمستثمرين الجدد في باركن، مؤكداً تفانينا في تقديم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة لدينا ".

1تم ربط قيمة الدرهم الإماراتي بسعر دولار أمريكي قدره 3.6725 درهم إماراتي لكل دولار أمريكي منذ عام 1997. وقد تم حساب جميع تحويلات الدرهم الإماراتي/الدولار الأمريكي المدرجة هنا على هذا المعدل..

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "باركن" في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس 2024 تحت الرمز "باركن" ورقم التعريف الدولي AEE01370P249. وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 6.30 مليار درهم إماراتي ( 1.72 مليار دولار أمريكي).

#بياناتشركات

-انتهى-

تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وشركة جولدمان ساكس إنترناشيونال ، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبو ظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.

لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

نبذة عن باركن ش.م.ع

تعدُّ "باركن" أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات في دبي؛ وتمتلك حقوقاً حصرية لتشغيل جميع مرافق مواقف المركبات العامة المدفوعة الجانبية، بالإضافة إلى مواقف المركبات المباني متعددة الطوابق العامة في الإمارة. واعتماداً على سجلٍ حافل يمتد لما يقارب الثلاثة عقود، يتولى فريق باركن اليوم تشغيل قرابة 197,000 موقف للمركبات المدفوعة في مواقع استراتيجية عبر جميع أنحاء دبي، مما يوفر تجربة مميزة للمتعاملين.

الاستفسارات الإعلامية

شركة باركن ش.م.ع

mediaqueries@parkin.ae

شركة إف تي آي للاستشارات (كمستشار للاتصالات المالية)

أجيث هنري، مدير أول -مدير الاتصالات الاستراتيجية في الشرق الأوسط

ajith.henry@fticonsulting.com /parkin@fticonsulting.com

استفسارات علاقات المستثمرين

شركة باركن ش.م.ع

max.zaltsman@parkin.ae

المستشار المالي المستقل

شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط

المنسقون العالميون المشتركون

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

شركة جولدمان ساكس إنترناشيونال

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

المديرون المشتركون لسجلات الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م)

بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع

البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

مصرف أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع

بنك المارية المحلي

بنك دبي التجاري

بنك دبي الإسلامي

مصرف الإمارات الإسلامي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنك المشرق

ويو بنك