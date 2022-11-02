* تم إضافة رد فعل السعودية

رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي لتصبح في نطاق ما بين 3.75% 4%، خلال اجتماعه المنعقد على مدار يومي 1و2 نوفمبر، وذلك في ظل سعيه للسيطرة على التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهذه هي المرة السادسة التي يرفع الفيدرالي فيها الفائدة منذ مارس، بعد بدء الحرب الروسية - الأوكرانية آواخر فبراير.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر ليرتفع إلى 8.2% من 8.3% في أغسطس ولكنه ارتفع ب0.4% على أساس شهري، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

رد فعل البنوك العربية

قرر بنك قطر المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصبح %4.50 للإيداع، و %5.00 للاقراض، و %4.75 لسعر إعادة الشراء.

كما تم رفع سعر الفائدة الأساسي في البحرين ب 0.75%.

ولم يرفع البنك المركزي الكويتي الفائدة وقال في بيان أن البيانات والمعلومات الاقتصادية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي في البلاد.

وأشار إلى تباطوء معدل التضخم من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71% لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر 2022.

ويربط الكويت عملته بسلة من العملات وليس الدولار فقط.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5 %، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00 %.

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(إعداد:أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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