* تم التحديث بتصريحات لجيروم باول ورفع المركزي السعودي لسعر الفائدة

رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصبح في نطاق ما بين 3% و3.25%، خلال اجتماعه المنعقد على مدار يومي 20 و21 سبتمبر، وذلك في سعيه للسيطرة على التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتوقع الفيدرالي أن تنهي الفائدة عام 2022 عند متوسط 4.4% مقابل 3.4% في التوقعات السابقة.

ورفع توقعاته للفائدة في 2023 إلى متوسط 4.6% مقابل متوسط 3.8% في يونيو. وكذلك رفع متوسط الفائدة ل3.9% في 2024 من 3.4%.

وهذا يعني انه سيكون هناك زيادات أخرى في عامي 2023 و2022 - على الأقل زيادة واحدة أخرى ب0.75% هذا العام.

وخلال الفترة بين مارس ويوليو الماضيين رفع الفيدرالي الفائدة 2.25%( بواقع 0.25% في مارس و0.5% في مايو و0.75% في كلا من يونيو ويوليو).

ووصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي إلى 8.3%، ورغم أنه تباطأ مقارنة بمستوى 8.5% الذي سجله في يوليو، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي لكن ما زال في مستويات أعلى بكثير من مستهدفات الفيدرالي الأمريكي عند 2% في المدى المتوسط.

وأوضح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تصريحات بعد القرار الأربعاء أنه متمسك بأهداف التضخم، وقال: "متمسكون بخفض التضخم ل2%".

توقعات أقل للنمو وأعلى للبطالة

وخفض البنك الفيدرالي الأمريكي توقعاته للنمو للعام الحالي في الولايات المتحدة إلى 0.2% مقابل 1.7% في توقعات سابقة في يونيو.

وكذلك توقعات النمو في 2023 إلى 1.2% مقابل 1.7% في توقعات يونيو.

ورجح أن ترتفع البطالة إلى 3.8% في 2022 مقابل توقعات يونيو البالغة 3.7%، على أن ترتفع إلى 4.4% في 2023 مقابل توقعات يونيو التي بلغت 3.9%.

رد فعل البنوك العربية

عادة ما ترفع البنوك الخليجية أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي فعل ذلك بسبب ربط معظم عملاتها بالدولار.

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%.

رفع البنك المركزي الإماراتي سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ب0.75% ل 3.15%.

وثبت الفائدة لاقتراض السيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة فوق سعر الأساس.

رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3.00% وذلك اعتباراً من 22 سبتمبر 2022. كما قرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة. ويربط الكويت الدينار بسلة عملات منها الدولار.

ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00%.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.00% إلى 4.75%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 5.25%.

وقرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع 75 نقطة أساس ليصبح 3.75%، وكذلك الإقراض ليصبح 4.5%، وبالنسبة نفسها رفع فائدة إعادة الشراء ل 4%.​

(إعداد:أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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