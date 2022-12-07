وقعت شركات سعودية وصينية، مساء يوم الأربعاء، 34 اتفاقية استثمارية على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وشملت الاتفاقيات بين الجانبين عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء، وفق الوكالة.

ولم تذكر الوكالة قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق الأربعاء بحسب وكالة واس، إنه سيتم إنشاء مركز إقليمي في المملكة للمصانع الصينية، في إطار سعي البلدين إلى تعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة.

وبدأ الرئيس الصيني يوم الأربعاء زيارة إلى السعودية تستمر 3 أيام حتى يوم 9 ديسمبر، وذلك تلبية لدعوة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز.



وكانت وكالة واس أوردت يوم الثلاثاء أن البلدين بصدد توقيع اتفاقات بقيمة 110 مليار ريال سعودي (29.3 مليار دولار) على هامش القمة السعودية-الصينية التي ستنعقد أثناء زيارة الرئيس الصيني للمملكة.

للمزيد: واشنطن تنتقد زيارة الرئيس الصيني للسعودية بالتزامن مع وصوله الرياض



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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