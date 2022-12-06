يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ السعودية، يوم الأربعاء، في زيارة تمتد لثلاثة أيام (7-9 ديسمبر)، وفقا لبيان للخارجية السعودية نقلته الوكالة الرسمية "واس".



ووفقا للبيان الذي نُشر يوم الثلاثاء، ستتضمن الزيارة قمة (سعودية - صينية) برئاسة ملك السعودية والرئيس الصيني ومشاركة ولي العهد محمد بن سلمان.



كما سيقابل الرئيس الصيني بعض قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ضمن لقاءات عربية وخليجية لم تذكر تفاصيلها حتى الآن، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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