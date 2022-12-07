انتقدت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية بالتزامن مع وصوله للرياض، ووصفتها بأنها مثال على محاولات الصين بسط نفوذها في العالم، وفق وكالة رويترز.

ووصل الرئيس الصيني مساء الأربعاء إلى الرياض تلبية لدعوة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، في زيارة ستمتد حتى يوم 9 ديسمبر الجاري، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قوله، للصحفيين يوم الأربعاء، إن واشنطن تدرك أن الصين تحاول بسط نفوذها حول العالم، مضيفا أن جولات الرئيس الصيني "ليست مفاجأة".

وتتنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ في العالم.

وقال كيربي إن محاولات الصين لن تغير سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط، وإن الولايات المتحدة تركز على علاقاتها في المنطقة.

ومن المقرر أن توقع السعودية والصين أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليار ريال سعودي (29.3 مليار دولار) على هامش القمة السعودية - الصينية التي ستنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني، وفق ما أوردته وكالة واس يوم الثلاثاء.

وستنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية 3 قمم هي "السعودية - الصينية"، و"الخليجية - الصينية"، و"العربية - الصينية"، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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