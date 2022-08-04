تدرس هيئة قناة السويس المصرية إدراج 3 شركات في البورصة العام الحالي، وستكون الشركات الثلاثة مدرجة بالبورصة بحلول نهاية العام في حال انتهت الدراسات التي تجريها الهيئة مع وزارة المالية والاستثمار، وفقا لما قاله أسامة ربيع رئيس الهيئة في تصريحات لقناة العربية السعودية الأربعاء.

وفي حال تنفيذ عملية الطرح فسوف تشمل ما بين 10 إلى 15% من 3 شركات عالية الربحية تابعة للهيئة، وفق رئيس الهيئة.

وتستهدف مصر طرح شركات حكومية في البورصة خلال العام الجاري، ضمن برنامج طروحات لتسييل الأصول بقيمة 10 مليار جنيه مصري (522.7 مليون دولار) سنويا.

وتحقق قناة السويس إيرادات قياسية خلال الأشهر الماضية مع زيادة حركة الملاحة عبرها منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع رسوم العبور، وكذلك بفعل زيادة عبور ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال.

ولم يوضح رئيس الهيئة أسماء الشركات الثلاثة التي يجري دراسة إدراجها. ولدى الهيئة صندوق تحت التأسيس يحمل اسمها إضافة إلى 8 شركات تابعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ربيع عزم الهيئة طرح شركات تابعة لها بالبورصة، إذ سبق وأدلى بهذه التصريحات في فبراير الماضي أيضا. لكن في تصريحاته في فبراير توقع رئيس الهيئة أن يكون من بين الشركات التي ستطرح شركتي "القناة لرباط وأنوار السفن" والقناة للمواني والمشروعات الكبرى".

ماذا نعرف عن صندوق وشركات الهيئة؟

(وفقا لبيانات رسمية وتصريحات رئيس الهيئة وموقع الهيئة)

- وافق مجلس الوزراء في يناير الماضي على مشروع قانون تدشين صندوق لهيئة قناة السويس يكون مقره في الإسماعيلية، برأسمال مبدئي 2 مليار جنيه مصري (104.4 مليون دولار)

- جزء من الصندوق قد يوجه للاستثمار في مشروعات قومية لهيئة قناة السويس، وقد يخصص جزء منه للاستثمار في البورصة.

- يهدف الصندوق للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله.

- تستهدف الهيئة أن يبلغ حجم الصندوق 100 مليار جنيه (5.2 مليار دولار)



شركات الهيئة

- شركة التمساح لبناء السفن: متخصصة في بناء وإصلاح السفن والمشروعات البحرية، وتشغيل وصيانة جميع أنواع السفن، وتمتلك ترسانة بالإسماعيلية وأخرى بأبي قير بالإسكندرية، وأسطول من الوحدات البحرية.

- شركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى: تأسست عام 1965، وتعمل في مجال دراسة وتنفيذ الأعمال البحرية، وتمتلك 11 كراكة وقاطرات وأوناش بحرية.

- شركة القناة لرباط وأنوار السفن: متخصصة في عمليات رباط وحل السفن العابرة للقناة، إلى جانب الكشف عن الغازات السامة بالسفن، وإصلاح كشافات السفن، وصيانة الوحدات العائمة.

- شركة القناة للإنشاءات البحرية: تعمل في بناء وإصلاح الوحدات البحرية، وإصلاح المحركات، ومجال الإنشاءات وخدمات البترول وفي مجال السياحة.

- شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف: تأسست عام 1963، وتعمل في إنتاج الحبال من الألياف الطبيعية والألياف الصناعية والخيوط وألياف حشو الكابلات الكهربائية.

- شركة ترسانة السويس البحرية: تأسست عام 1862، وتعمل فى إصلاح وبناء السفن والعائمات والخزانات والإنشاءات المعدنية والمواسير والكباري وصيانة وإصلاح معدات التكريك.

- شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية: متخصصة في أعمال إصلاحات وتركيبات أجهزة ومعدات السفن، وكذلك تصنيع وتوريد وتركيب الصهاريج البترولية وخطوط المواسير والهياكل المعدنية للآبار البترولية العائمة، وتعمل الشركة كذلك في مجال محطات معالجة المياه.

- شركة القناة للترسانة النيلية: تختص ببناء وإصلاح السفن السياحية والكراكات والقاطرات، ومقرها في الأقصر بجنوب مصر.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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