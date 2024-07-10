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تباطؤ التضخم السنوي في المدن

واصل معدل التضخم السنوي في مدن مصر التباطؤ خلال يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي، متماشيا مع التوقعات.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن الشهر الماضي إلى 27.5% من 28.1% خلال مايو، وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء.

وكان استطلاع لرويترز ضم 17 محلل، توقع أن يستمر تباطؤ التضخم السنوي إلى 27.5% خلال يونيو.

ورأى محللون أن أثر رفع أسعار الخبز المدعم وهو مكون أساسي في غذاء المصريين بنسبة 300% مطلع يونيو على التضخم متواضع "نظرا لوزنه الخفيف نسبيا في مؤشر أسعار المستهلك وتباطؤ التضخم بين المواد الغذائية الأخرى"، حسب رويترز.

ويُتوقع أن يحافظ معدل التضخم على مسار نزولي لبقية العام على الأقل.

وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي بنسبة 31.9% خلال يونيو.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن المصرية في يونيو إلى 1.6%.

موعد جديد لمناقشة المراجعة الثالثة لقرض صندوق النقد

حدد صندوق النقد الدولي موعد جديد، لمناقشة مجلسه التنفيذي للمراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر، يوم 29 يوليو الجاري بدلا من 10 يوليو الذي كان مقرر سابقا، وفق ما نقلته صحيفة الأهرام أونلاين.

ويرجع محللون تأجيل الموعد إلى تغيير الحكومة وتعيين حكومة جديدة في مصر، والتي شملت تعديلات كبيرة على المجموعة الاقتصادية تضمنت تغيير وزير المالية، إضافة لعدم استكمال مصر بعض شروط الصندوق.

كان الصندوق أعلن مطلع أبريل أن المجلس التنفيذي استكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، ووافق على زيادة قيمته من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، ما أتاح للسلطات السحب الفوري لحوالي 820 مليون دولار. ومن شأن إجراء المراجعة الثالثة أن يتيح لمصر سحب 820 مليون دولار أخرى.

سعر الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية صباح الأربعاء بين 48.66 و49 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعره الرسمي فوصل إلى ما بين 48 و 48.2 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" (EGX30) تعاملات الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنحو 0.19% عند مستوى 28466.24 نقطة.

كما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.25%، ومؤشر شريعة "EGX33" بنسبة 0.14%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.764% الثلاثاء من 7.917% الاثنين.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.265% الثلاثاء من 11.213% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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