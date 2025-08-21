تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع شركة نايتل الأردنية ذراع مدينة العقبة الرقمية الأردنية، عن الانتهاء من ربط مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات كورال بريدج، وفق بيان الشركة الخميس.

وأضافت الشركة أن كورال بريدج يعد أول كابل بحري للاتصالات مباشر بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عام.

ويوفر الكابل البحري ربط سلس بين القارات الثلاثة آسيا، إفريقيا وأوروبا، وتتعدى سعته نحو 1 بيتابيت.

البنك المصري لتنمية الصادرات

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات المدرج في بورصة مصر، عن الموافقة على بيع كامل مساهمة شركته إيجيبت كابيتال القابضة في كل من شركة تنمية السياحة المصرية وشركة الاستثمارات السياحية بسهل حشيش، دون تفاصيل أكثر وفق بيان رسمي صادر الخميس.

كما وافق البنك على تخارج شركته التابعة المصري للاستثمارات العقارية من شركة تنمية السياحة المصرية.

سي آي كابيتال

تراجع صافي أرباح شركة سي آي كابيتال القابضة المصرية والعاملة بمجال الاستثمارات المالية، في النصف الأول من 2025، لتسجل 699.3 مليون جنيه بنسبة هبوط 46.9% على أساس سنوي، وفق بيانات الشركة.

وذلك رغم ارتفاع إيرادات الشركة خلال تلك الفترة بنسبة 26.6% على أساس سنوي، لتسجل 4.2 مليار جنيه.

وتتلخص العوامل وراء تراجع أرباح الشركة في تحولها إلى خانة الخسائر في بند فروق العملات الأجنبية بقيمة 27.7 مليون جنيه مقارنة بأرباح قدرها 1.07 مليار جنيه في النصف الأول من 2024.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.44 جنيه للشراء و49.29 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4555 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية – نحو 3904جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار – نحو 5206جنيه للجرام.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

