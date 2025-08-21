تعتزم شركة يو للتمويل الاستهلاكي المصرية المعروفة بـ فاليو، المدرجة بالبورصة المصرية، تنفيذ ما بين 2 – 3 إصدارات سندات توريق خلال العام الجاري، ضمن برنامجها الجديد البالغ قيمته 10 مليار جنيه (206.2 مليون دولار)، حسب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة، لزاوية عربي.

كانت الشركة قد أعلنت هذا الأسبوع، عن تنفيذ أول إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه من برنامجها الجديد الذي لم يتم الإفصاح عن مدته. وهذا رابع برنامج توريق للشركة.

"السنة دي (2025) اه أكيد في إصدارات تانية.. من 2 إلى 3 (إصدارات) على الأقل،" وفق حسونة، الذي لم يحدد حجم الإصدارات لكنه قال إن قيمة الإصدار الواحد قد تتراوح بين 400 مليون جنيه و 1.5 مليار جنيه.

وفاليو هي شركة تابعة لمجموعة إي إف جي القابضة المصرية والمدرجة ببورصة مصر.

