ارتفع الدولار الأمريكي في تعاملات الأحد ببعض البنوك في مصر أمام الجنيه المصري إلى أكثر من 24 جنيه للدولار مقابل ما يزيد عن 23 جنيه بنهاية تداولات الخميس الماضي، وذلك بعد إعلان البنك المركزي الخميس العمل بـ"نظام سعر صرف مرن".



وسجلت العملة الأمريكي بحلول الساعة 1:27 ظهرا بتوقيت دبي 24.1 جنيه للشراء و24.2 جنيه للبيع في التعاملات ببعض البنوك بينها أبوظبي الإسلامي-مصر، وميد بنك.



وكان البنك المركزي قال في بيان الخميس: "تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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