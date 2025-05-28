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جهينة

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، في بيان للبورصة الأربعاء، توقيع قرض متوسط الأجل لمدة 6 سنوات، بقيمة إجمالية نحو 1.9 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي (CIB)، لتمويل شراء خط إنتاج ضمن خطط توسع وزيادة الصادرات، بدون تفاصيل أو مدى زمني لتشغيله.



أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4625 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3964 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5286 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الأربعاء، بلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وقد انخفض الدولار الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.85 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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