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تتوقع وزارة المالية السعودية، أن تسجل ميزانية العام المقبل 2024 عجز بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقا للبيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 المعلن مساء السبت.

ووفقا لبيان وزارة المالية السعودية، يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2024 حوالي 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال.

كانت السعودية أقرت ميزانية 2023 بفائض متوقع بقيمة 16 مليار ريال، لكن التوقعات تشير إلى تسجيل عجز بـ 82 مليار ريال خلال العام الجاري بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع المصروفات المتوقعة.

كانت السعودية حققت فائض بـ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويشير البيان التمهيدي، إلى استمرار العجز المتوقع في ميزانية المملكة خلال السنوات المقبلة بـ 1.6% في 2025، و2.3% في 2026.

وقالت المالية، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المقبل 4.4% بدعم نمو الأنشطة غير النفطية وتحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030.

وتسعى السعودية لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.

وتشير توقعات المالية السعودية إلى نمو الاقتصاد السعودي بـ 0.03% خلال العام الجاري مقابل 8.7% العام الماضي.

وتتوقع المالية أن يبلغ معدل التضخم في 2024 نحو 2.2% من تقديرات بنحو 2.6% في العام الجاري.

وبلغ معدل التضخم في 2022 نحو 2.5%، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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