تعتزم مجموعة ساڨي للألعاب الإلكترونية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، استثمار 142 مليار ريال سعودي (نحو 37.9 مليار دولار) في 4 برامج في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بحسب ما أعلنه ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة المجموعة الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد قال ولي العهد لدى إطلاقه استراتيجية ساڨي: "تمثل ساڨي عنصرا رئيسيا من استراتيجيتنا الطموحة لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030".

وكانت السعودية أطلقت في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وستعمل مجموعة ساڨي على الاستثمار في البرامج والبنى الأساسية على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى إنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية في المملكة، مما سيوفر 39 ألف وظيفة، ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 مليار ريال بحلول 2030.

وبحسب وكالة واس، سوف تنفذ خمس شركات تابعة لمجموعة ساڨي استراتيجيتها، ومن هذه الشركات:

1- شركة EFG: هي ذراع مجموعة ساڨي المتخصص في الرياضات الإلكترونية، وتم إنشاؤها بعد استحواذها على مجموعتي ESL لبناء وبث وتسويق المحتوى والمنصة الرقمية فيس إت FACEIT.

2- شركة Nine66: تعمل على إنشاء منظومة عمل متكاملة لتمكين مطوري الألعاب عبر توفير البنية التحتية اللازمة.

3- شركة VOV: هي متخصصة في بناء صالات الألعاب والمنافسات، وافتتحت الشركة أولى صالاتها في مايو الماضي وتستهدف افتتاح صالتين أخرتين على المدى القصير، كما تعتزم الشركة إطلاق أكاديمية وبرامج تدريبية.

أبرز تفاصيل استراتيجية ساڨي

- تخصيص 50 مليار ريال للاستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر الألعاب وتطويرها لتصبح شريك استراتيجي.

- تخصيص 70 مليار ريال لشراء مجموعة من حصص الأقلية في شركات تدعم خطط المجموعة في قطاع الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب.

- ضخ 2 مليار ريال في استثمارات متنوعة في شركات ناشئة بهدف تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية.

- استثمار 20 مليار ريال في شركات كبرى في القطاع.

- تدشين صندوق ساڨي للألعاب ليكون متخصص في الاستثمار في الشركات العالمية الرائدة في نشر الألعاب وتطويرها وتمكين تأسيس مقرات إقليمية لها في المملكة.

- تدشين استوديو ألعاب عالمي في السعودية يقدم مجموعة من الألعاب للجماهير العالمية.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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