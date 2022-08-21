أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، يوم الأحد، ارتفاع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 1.211 مليون برميل يوميا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب بيان منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكانت المؤسسة قالت في 22 يوليو الماضي إنها تسعى للوصول بالإنتاج لمعدلاته الطبيعية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين.

وأعلنت المؤسسة الأسبوع الماضي تخطي مستوى الإنتاج اليومي في أكثر من يوم حاجز الـ 1.2 مليون برميل يوميا.

وبعد منتصف يوليو الماضي عاد النفط الليبي للأسواق الدولية بعد رفع القوة القاهرة -التي تعفي المؤسسة من المساءلة القانونية تجاه عملائها-عن الموانئ والحقول النفطية كافة.

وكانت ليبيا قد أعلنت القوة القاهرة على حقول نفط وموانئ أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، إذ يعاني قطاع الطاقة من إغلاقات متكررة على يد جماعات مسلحة تعكس الأزمة السياسية المستمرة بين شرق وغرب ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة -التي مقرها في الغرب- والذي يرفض تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المختار من البرلمان والذي يقع مقره في شرق ليبيا.

وعينت حكومة الدبيبة فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط ورفضه البرلمان ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة المقال من قبل الدبيبة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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