

رفع بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس، 75 نقطة أساس، لتصبح 3% بدلا من 2.25%، وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي.



كان الفيدرالي الأمريكي أعلن يوم الأربعاء زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي، وتبعه بنوك خليجية.

للمزيد: محدث: الفيدرالي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي

ويبدو أن العالم ينتظر مزيد من رفع الفائدة، التي تلجأ لها البنوك المركزية، لمواجهة التضخم المرتفع.



وقفز معدل التضخم في المملكة المتحدة لمستويات قياسية وصلت إلى 10.1% في سبتمبر، فيما تبلغ مستهدفات المركزي الإنجليزي 2%.



ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا المركزي اجتماعها المقبل في 15 ديسمبر المقبل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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