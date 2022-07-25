أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة نيوم، عن تصميم مدينة "ذا لاين" الاثنين، ليشمل ناطحات سحاب.

وتقع مدينة نيوم في القلب من رؤية بن سلمان لتغيير وجه المملكة العربية السعودية وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بحلول عام 2030. إلا أن مشروع نيوم، الذي أُعلن عنه عام 2017، لم يفلح حتى الآن في جذب استثمارات أجنبية كبيرة.

وتم إطلاق مشروع "ذا لاين" في يناير من العام الماضي، ويتوقع أن تكون مدينة متكاملة تعمل بالطاقة المتجددة وتقنيات الذكاء الصناعي.

ومن المتوقع أن توفر "ذا لاين" 380 ألف فرصة عمل إلى جانب المساهمة ب 180 مليار ريال سعودي (48 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.

وهذا أبرز ما نعرفه عن تصميم "ذا لاين" الذي تم الإعلان عنه اليوم

(بحسب وكالة الأنباء السعودية)

- ستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متر مربع

- عرضها يبلغ 200 متر على امتداد 170 كيلو متر، وارتفاع يبلغ 500 متر فوق سطح البحر، هو ما يعد طول ناطحة سحاب

- تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%

- ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة

- تتيح لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق

- يوجد قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة

- ستحاط بأسطح زجاجية وهي عبارة عن مرايا عاكسة

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن وثائق أن المملكة تخطط لبناء ناطحتي سحاب متوازيتين بارتفاع نحو 500 متر، وامتداد مسافة 120 كم من السواحل والجبال والصحاري في مدينة نيوم شمال غرب المملكة.

للمزيد: السعودية تخطط ناطحات سحاب بارتفاع نصف كيلو متر، وعرض 120 كم في نيوم

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا