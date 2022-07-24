تخطط المملكة العربية السعودية بناء ناطحتين سحاب متوازيين بارتفاع نحو 500 متر، وامتداد مسافة 120 كم من السواحل والجبال والصحاري في مدينة نيوم شمال غرب المملكة.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع، المسمى "ذا ميرور لاين"، تريليون دولار وأن يكون سكن لنحو 5 ملايين نسمة عند اكتماله، بحسب خطط ووثائق المشروع ومصادر نقلت عنها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

تقع مدينة نيوم في القلب من رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتغيير وجه المملكة العربية السعودية وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بحلول عام 2030. إلا أن المشروع، الذي أُعلن عنه عام 2017، لم يفلح حتى الآن في جذب استثمارات أجنبية كبيرة.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن "ذا ميرور لاين" هو امتداد لرؤية ولي العهد لبناء مجتمع خطي في نيوم. وبحسب الوثائق، سيمر قطار سريع من أسفل المباني المغطاة بالمرايا ، كما يتم التخطيط لمزارع رأسية تتكامل مع المباني لإنتاج الغذاء للسكان، ولغرض الترفيه سيتم تدشين استاد فوق مستوى الأرض بنحو 1000 قدم، بخلاف مارينا لليخوت.

وتلك الخطط ليست نهائية وقد تتغير، بحسب ما نقلت الصحيفة. ولم تفِ المملكة في السابق بإنجاز مشاريع ضخمة بعد الإعلان عنها، أبرزها تشييد أطول برج في العالم -برج جدة- بارتفاع كيلو متر، الذي تعطل العمل فيه ولم يتم إنجازه حتى الآن بالتزامن مع مروره بأزمات تمويل وتأثره بحملة "تطهير الفساد" التي قادها ولي العهد خلال 2017.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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