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أسعار الدولار والذهب

ارتفع سعر شراء الدولار في معظم البنوك المحلية صباح الخميس إلى أكثر من 50.80 جنيه، بينما تخطى سعر البيع 50.90 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

فيما تخطى في السوق السوداء مستوى 50.90 جنيه للشراء و 51.80 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وكان سعر الدولار قد تخطى مستوى الـ 50 جنيه الخميس الماضي - وهو مستوى قياسي منذ تعويم مارس - وواصل ارتفاعاته خلال الأسبوع.

فيما زادت أسعار الذهب صباح الخميس في السوق المحلية بأكثر من 1% للجرام مقارنة بأسعار مساء الأربعاء.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات نحو 3860 جنيه الخميس، مقابل نحو 3820 جنيه لدى إغلاق الأربعاء، حسب بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب. أما سعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل نحو 4411 جنيه مقابل نحو 4366 جنيه مساء الأربعاء.

طرح مرتقب لـ 4 شركات تابعة للجيش في البورصة

تعتزم الحكومة المصرية طرح أربع شركات تابعة للجيش في البورصة المصرية خلال 2025، إضافة للتخارج من 10 شركات حكومية سواء لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام في البورصة، حسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأربعاء، وصدر بتصريحاته بيان حكومي.

والشركات التابعة للجيش التي سيتم طرحها في البورصة المصرية على مدار العام القادم، وفق مدبولي، هي: وطنية لتوزيع المنتجات البترولية وصافى للمياه المعدنية خلال النصف الأول من العام بالإضافة إلى شركة سايلو للصناعات الغذائية وشركة تشيل أوت لمحطات الوقود قبل نهاية العام.

كانت أسماء الشركات الثلاث صافي ووطنية وتشيل أوت، محل اهتمام خلال 2024 مع محاولة جذب مستثمر استراتيجي لها والذي لم ينجح.

أما بالنسبة لل10 شركات التي سيتم التخارج منها ستتضمن: بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، محطة رياح جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، شركة الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، وشركة "سييد" للصناعات الدوائية.

وبحسب مدبولي، سيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر عن خطط التخارج من هذه الشركات لاحقا.

وطرحت الحكومة هذا الشهر حصة من المصرف المتحد التابع للبنك المركزي في البورصة، بعد أن غيرت توجهها لبيعه لمستثمر استراتيجي، وخصصت النسبة الأكبر من الطرح للمؤسسات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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