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انخفض سعر تداول الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية صباح الثلاثاء، ليتداول تحت مستوى 52 جنيه بعد أن كان قد ارتفع مساء الاثنين.

ويشهد السوق الموازية تذبذب في سعر الدولار مع ترقب استلام مصر هذا الأسبوع للدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة -التي أُعلن عنها يوم الجمعة الماضي- البالغة 15 مليار دولار، منها 5 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري.

وتراجع سعر بيع الدولار في السوق الموازية بحلول الساعة العاشرة والنصف صباح الثلاثاء، إلى نحو 51.64 و 51.69 جنيه للدولار، بدلا من نحو 52.35 جنيه للدولار مساء الاثنين.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند نحو 30.9 جنيه للدولار. وكان سعر الصرف بالسوق الموازية وصل لمستويات قياسية خلال وقت سابق من العام الجاري عندما تخطى 70 جنيه للدولار، قبل أن يهبط عن ذلك المستوى.

صفقات جديدة؟

قالت ثلاثة مصادر حكومية وأمنية مصرية لزاوية عربي إن مسؤولين مصريين يجرون نقاشات بشكل منفصل مع مسؤولين من جهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي -وهما صندوقان سياديان- بشأن اتفاقيات محتملة تتعلق بإقامة مدينة سياحية في مشروع على البحر المتوسط وأخرى بأرض "رأس جميلة" بشرم الشيخ على غرار صفقة مشروع رأس الحكمة.

وتتعلق النقاشات مع الجانب القطري بمشروع شراكة لإقامة مدينة سياحية عالمية على ساحل البحر المتوسط في مشروع "العلمين ريفيرا" بمنطقة سيدي عبد الرحمن وعلى بعد نحو 100 كيلومتر من مشروع رأس الحكمة، وفق المصادر.

وذكرت المصادر أن مسؤولين مصريين وآخرين بصندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- يناقشون حاليا اتفاق استثمار محتمل يتعلق بأرض "رأس جميلة" بجنوب سيناء، لإقامة مدينة سياحية عالمية بها باستثمارات قد تصل إلى نحو 18 مليار دولار.

البورصة

ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى العاملة في قطاع التطوير العقاري خلال الساعات الأولى من جلسة الثلاثاء إلى أعلى مستوى تاريخي خلال جلسة عند 73.49 جنيه للسهم - بحلول الساعة 11:22 صباحا بتوقيت القاهرة - بارتفاع 18% مقارنةً بإغلاق الاثنين.

وفي نفس التوقيت تخطى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 مستوى الـ 30,000 نقطة مرتفعاً بأكثر من 3.8% مقارنةً بإغلاق الاثنين.

وقفز سهم جي بي كورب - التي تعمل في عدة قطاعات منها النقل والتخزين وصناعة السيارات - في تعاملات الصباح إلى 11:99 جنيه وهو أعلى مستوى تاريخي للسهم خلال جلسة مرتفعاً بنسبة 16.98% مقارنة بإغلاق الاثنين.

(إعداد:فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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